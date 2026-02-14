Más de un centenar de personas recorre Santander para dar la bienvenida a Cantabria a los menores migrantes - EUROPA PRESS

SANTANDER 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas se ha manifestado este mediodía por el centro de Santander en una acción que pretende dar la bienvenida a Cantabria a los menores migrantes no acompañados ante la polémica surgida por la apertura del centro de acogida en Cartes.

Así, los asistentes, que han desafiado a la lluvia y el viento, han dado respuesta a esta convocatoria lanzada por Pasaje Seguro y Calles contra el Fascismo que ha partido de la Delegación del Gobierno, en la calle Calvo Sotelo, para recorrer el Paseo Pereda y concluir en la sede del Ejecutivo cántabro en Peñaherbosa.

Han marchado por estas principales vías de la capital cántabra bajo una gran pancarta en la que se ha podido leer el lema 'Bienvenidos&Bienvenidas. El odio no cabe en Cantabria', así como han gritado consignas como 'Todos los derechos para todas las personas' o 'Ahora y siempre resistencia contra el fascismo y su violencia'.

Desde ambas organizaciones, Jesús Puente, ha lamentado en declaraciones a los medios de comunicación "el conjunto de agresiones absolutamente incalificables" contra los menores que están acogidos en Cartes, y ha tildado de "absolutamente impresentable" la actuación de la alcaldesa socialista del municipio, Lorena Cueto.

En este sentido, la ha acusado de "desencadenar un episodio" que también "aprovechó" el Gobierno de Cantabria (PP) que, "aunque está cumpliendo con su obligación de acogida, está poniendo todo tipo de palos en las ruedas a la acogida de niños, entre otras cosas, pidiendo la deportación de 18 de ellos que ya estarán acogidos en Cantabria".

Asimismo, Puente ha pedido a la Delegación del Gobierno y a la Fiscalía que "actúen" para "evitar que Vox y otros grupos de ultraderecha conviertan a Cartes en un escenario para hacer manifestaciones de corte ultraderechista", en referencia al acto que la formación de Santiago Abascal celebró el jueves en el municipio con la presencia de su portavoz nacional en materia de Inmigración, Samuel Vázquez.

En su opinión, Vázquez aprovechó la situación para "calumniar e insultar a los niños migrantes sin dar ninguna prueba" y ha pedido que el PSOE, aprovechando la visita de la ministra de Migraciones, Elma Saiz, este domingo a Santander, tenga una posición "absolutamente clarísima" en contra de la presencia de "fascistas" en Cartes "amenzando niños". "No pueden hacerse aquelarres a unos pocos metros de un centro de acogida de menores", ha concluido.