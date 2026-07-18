Más de una decena de municipios cántabros colocan pantallas gigantes para la final del Mundial

El anfiteatro del Centro Botín durante la proyección de la semifinal del Munidal 2026 - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de una decena de municipios cántabros han anunciado que proyectarán en pantallas gigantes la final del Mundial de Fútbol Masculino 2026 entre la Selección Española y Argentina, que tendrá lugar este domingo, 19 de julio, a partir de las 21.00 horas, en el Meadowlands Stadium de Nueva York.

En concreto, vecinos y visitantes podrán ver el partido en localidades como Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo, Piélagos o El Astillero, entro otros.

Algunos de ellos repiten tras el éxito de asistencia al visionado de la semifinal, disputada el martes 14, cuando España superó a Francia por 2 a 0.

La capital cántabra, que se encuentra en plenas fiestas de la Semana Grande 2026, ofrece la pantalla gigante del Centro Botín; las dos de la Plaza Porticada --donde también habrá pintacaras de 18.30 a 20.30 horas--, que ha pospuesto el concierto de El Drogas a las 23.30 horas; y otra en la campa de La Magdalena, para los asistentes al festival Bahía Sun, que lo retransmitirá en su escenario principal.

Por su lado, Torrelavega volverá a instalar una pantalla gigante en la Plaza Baldomero Iglesias, donde desde las 20.00 horas habrá animador, música, pintacaras y diferentes actividades, como el reparto de 2.000 banderines de España. A ella se suma otra en el barrio de Ganzo, que celebra las Fiestas del Carmen.

Castro Urdiales también ofrecerá el partido desde la Plaza del Ayuntamiento, bajo el lema 'Al terminar, demostrar que somos los campeones en limpieza', una campaña de llamamiento a disfrutar del encuentro con pasión y civismo.

Por su parte, Camargo pone a disposición de vecinos y visitantes dos opciones, una en la Plaza Julio de Pablo de Revilla de Camargo y otra en la Plaza de la Constitución de Maliaño.

También, habrá pantallas gigantes en el Muelle de Oruña de Piélagos, con animadores, música y pintacaras desde las 19.00; El Redondel de Astillero; la Plaza Margarita de Santa Cruz de Bezana; La Alameda Miramar de Laredo; la Plaza de San Antonio de Santoña; Suances, con dos opciones (en las plazas de Viares y La Concha); la Plaza de España de Reinosa, con música y animación de Zalo DJ desde las 18.30; la Plaza del Gallo de Cartes; y la Plaza del Ayuntamiento de Miengo.