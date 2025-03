Más de dos mil escolares de Santander participarán en los conciertos didácticos de la Banda Municipal

SANTANDER 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.332 escolares participarán en el ciclo de conciertos pedagógicos que cada año celebra la Banda Municipal de Música de Santander que, bajo el título 'Historias del rock', se desarrollará en el Palacio de Exposiciones los días 27 y 28 marzo y en el Paraninfo de La Magdalena el 3, 4, 9 y 10 de abril, en sesiones de una hora de duración.

'Bienvenidos', 'Runaway', 'Rolling in the Deep', 'The Best', 'The Final Countdown' o 'Living on a Prayer' son las canciones elegidas por la banda municipal para estos recitales didácticos, con los que el Ayuntamiento de Santander busca acercar la música a los más pequeños.

En concreto, participarán en el evento alumnos de los centros Santa María Micaela, San Agustín, CEIP Manuel Cacicedo, María Reina Inmaculada, Colegio San Martín, CEIP José Arce Bodega, CEIP Sardinero, Compañía de María 'La Enseñanza', Colegio Atalaya, Escolapios, Haypo, CEIP Eloy Villanueva, CEIP Fuente de la Salud, Colegio Jardín de África, Colegio Salesianos, CEIP María Blanchard, CEIP Elena Quiroga, CEIP Mateo Escagedo Salmón, Esclavas y CEIP Manuel Llano.

Así lo ha avanzado en nota de prensa la concejala de Educación, Noemí Méndez, quien ha destacado "el éxito y el enorme interés" que cada año suscita esta iniciativa entre los centros educativos.

Al respecto, ha señalado que, con este ciclo, la Banda continúa acercándose a los ciudadanos y brindando una alternativa cultural y didáctica que se suma a sus conciertos en diferentes espacios y eventos.

La edil ha mostrado su agradecimiento a todos los centros educativos que se han inscrito en esta edición y ha querido destacar la labor que realiza la banda municipal para promocionar la música, especialmente, entre los más jóvenes.