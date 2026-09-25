El MAS lleva a las calles de Santander las miradas de los participantes en 'PHotoWalk', realizado junto a PHotoESPAÑA - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo MAS, y PHotoESPAÑA llevan a las calles de la ciudad el resultado de PHotoWalk Santander, una iniciativa desarrollada el pasado julio que propuso a sus participantes explorar y fotografiar Santander desde una perspectiva alejada de sus imágenes más reconocibles.

Las fotografías resultantes de esta experiencia conforman ahora una exposición al aire libre que puede contemplarse desde esta semana en el circuito de marquesinas de la ciudad y permanecerá instalada hasta el lunes 28, incluido.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado que esta propuesta permite devolver a la ciudad el trabajo realizado por los participantes y compartirlo con todos los santanderinos a través de un espacio tan cotidiano como las marquesinas.

"PHotoWalk nos invita a mirar Santander con otros ojos, a detenernos en rincones, detalles o paisajes que muchas veces pasan inadvertidos y que, sin embargo, también construyen la identidad de nuestra ciudad", ha señalado Méndez.

El proyecto comenzó en julio con un taller impartido en el MAS por la artista y fotógrafa Miriam Mora. Durante tres jornadas, del 3 al 5 de julio, los participantes combinaron sesiones de trabajo en las salas del museo con diferentes salidas fotográficas por Santander.

El objetivo de estos recorridos fue descubrir y explorar lugares menos transitados y construir una realidad visual que fuera más allá de los iconos turísticos y de las imágenes habituales de la capital cántabra. De este modo, los paseos fotográficos plantearon una aproximación al patrimonio, al entorno natural y al tejido humano santanderino a partir de la mirada y el relato personal de cada participante.

Una selección de esas imágenes es la que ahora ha salido al espacio urbano para ocupar las marquesinas bajo el título 'PHotoWalk Santander. El mapa y el re/verso'.

La muestra refleja precisamente la variedad de aproximaciones surgidas durante los recorridos: arquitectura y espacios urbanos, naturaleza, escenas cotidianas, retratos y detalles que normalmente quedan fuera de las representaciones más reconocibles de Santander.

Entre los trabajos expuestos figuran fotografías de Elena Cubillas, Javier Encinas, Lara Velasco, Michel Quijorna, Elena García, Sergio Martín, Alberto Nuño, Ana Ruiz Prieto, Juan Amieva, Lucía Lainz, Teresa Ariste, Elena Ballesteros, Silvia Terreros, Verónica González, Teresa Serna, Meritxell Miguel o Srinivas Arulmoli.