Archivo - La mayoría de la Junta de Personal Docente pospone la concentración de mañana y CCOO mantiene la convocatoria - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de la Junta de Personal Docente --ANPE, STEC, UGT y TU-- ha pospuesto la concentración de mañana, sábado 13 de diciembre, hasta el próximo día 20, mientras que CCOO mantiene la convocatoria, en el marco de las negociaciones por las Oposiciones del Cuerpo de Maestros 2026.

Así lo han comunicado a través de sendos comunicados, en los que ANPE, STEC, UGT y TU, que cuentan con 33 de los 37 delegados, han anunciado "avances significativos, pero insuficientes" durante la reunión celebrada este viernes.

Por ello, la mayoría Junta de Personal Docente ha señalado que persisten "discrepancias relevantes" y ha puesto la fecha límite del viernes 19 de diciembre para alcanzar un acuerdo durante las negociaciones que proseguirán durante la próxima semana.

En el encuentro de este viernes, la Consejería de Educación ha aceptado que se conserve la nota de las dos últimas convocatorias. Un compromiso aplicable a quienes obtengan un 5 en la primera fase de las oposiciones. En contraste, la Junta ha exigido rebajar este requisito a un 2, "para que el mayor número posible de aspirantes pueda acogerse a esta medida".

Otro avance ha sido la renuncia del Gobierno regional a designar personas voluntarias en los tribunales, cuya elección seguirá siendo por sorteo y que contará con un número reducido de tribunales -uno único si es posible-, que actuarán durante un periodo de tiempo más amplio.

Además, Educación también ha aceptado que las listas de sustituciones se pongan en marcha inmediatamente después de finalizar el proceso selectivo, y no al inicio del curso 2026-2027, como recogía el borrador inicial.

Por otro lado, la Administración también ha aceptado la exigencia de la Junta de Personal Docente para publicar en la convocatoria de las oposiciones unos criterios de calificación "más específicos y concretos", de tal forma que las personas aspirantes conozcan con antelación y de manera detallada con qué criterios serán evaluadas.

En concreto, la convocatoria se publicará en marzo, como solicitan los sindicatos, y no en enero, como era la intención inicial del Ejecutivo.

CCOO MANTIENE LA CONVOCATORIA

Por su lado, la Federación de Enseñanza de CCOO de Cantabria --cuenta con 4 de los 37 delegados de la Junta-- mantiene la convocatoria de concentración para este sábado, 13 de diciembre, a las 12.00 horas, frente a la Consejería de Educación, ya que rechaza los cambios que el Gobierno de Cantabria "pretende aplicar" en las oposiciones docentes de junio.

La secretaria general de la Federación, Conchi Sánchez, considera que "a falta de pocos meses no es de recibo que los opositores no sepan las reglas del juego". Así, ha asegurado que CCOO "no va a entrar al juego de la Consejería de dilatar los tiempos para aplicar los cambios evitando las movilizaciones del profesorado".

De esta forma, el sindicato ha señalado que es un "problema urgente, que no puede aplazarse, como proponen los otros sindicatos de la Junta de Personal (STEC, ANPE, UGT y TÚ)", porque los cambios "afectan a más de un 30 por ciento de la plantilla y a cientos de nuevos titulados en Magisterio".

En este sentido, ha denunciado que desconvocar la concentración "significaría confiar en una Consejería, que lleva faltando a la verdad durante tres años". "No nos podemos fiar de sus intenciones", ha dicho.

Por ello, CCOO mantiene la convocatoria de la concentración porque la propuesta de la Consejería "sigue empeorando las condiciones de trabajo de funcionarios de carrera e interinos".

Por último, ha animado a interinos y funcionarios a movilizarse "para defender sus condiciones de trabajo, porque no es posible que los sindicatos negocien ningún acuerdo en condiciones" si los trabajadores "no estamos movilizados".