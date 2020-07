Mazón insta a Gobierno y PP a alcanzar "un gran acuerdo" para combatir la crisis económica por la COVID-19

El diputado nacional del PRC apoyará el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción por "compartir" muchas de las propuestas

SANTANDER, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PRC, José María Mazón, ha instado hoy al Partido Popular y al Gobierno de España a que alcancen "un gran pacto" para "combatir y afrontar" la crisis económica derivada de la COVID-19 "que ya está azotando millones de españoles".

"El PRC defiende que sigue siendo fundamental un gran pacto entre el PP y el Gobierno. Deben sentarse solos", ha subrayado durante su intervención en el debate del dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social que se desarrolla esta tarde en el Congreso de los Diputados. El dictamen se someterá a votación mañana.

De este modo, ha apuntado que dicho acuerdo debería incluir "cuatro o cinco cosas básicas" y, "fundamentalmente, cómo aplicar los recursos y los condicionantes de la Unión Europea". "Son necesarias medidas a corto plazo para combatir la crisis económica que ya está azotando a millones de españoles", ha sostenido.

Además, en su opinión, un gran pacto entre el principal partido de la oposición y el Gobierno daría "estabilidad para los próximos años" y facilitaría "la reactivación económica".

Al hilo, el regionalista ha adelantado su voto a favor de dicho dictamen "porque compartimos la mayoría de las propuestas" y "a pesar de que son objetivos genéricos sin una sola cuantificación".

"Se trata de 134 páginas llenas de buenas intenciones, sin cuantificación ninguna y con este enfoque, en muchas de ellas, de las materias de los programas de los partidos es imposible el acuerdo en todas", ha sostenido.

Por último, ha alabado "el gran trabajo" realizado por la Comisión, ya que se podrá "utilizar en el futuro", y ha lamentado que no haya sido "lo que se pretendía". "No es operativo. Espero que el PP no vuelva a pedir otra comisión", ha finalizado.