Media defiende el proyecto 'Bosques de Santander' frente a críticas de la oposición: "Necesitamos mucha vivienda"

Buruaga y Media en la rueda de prensa de presentación del proyecto - GOBIERNO DE CANTABRIA

El consejero apela a seguir "trabajando con la iniciativa privada, buscando el bien de todos los jóvenes que necesitan viviendas"

OREJO, MARINA DE CUDEYO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Vivienda de Cantabria, Roberto Media (PP), ha defendido el proyecto 'Bosques de Santander', del grupo empresarial Real de Piasca, que prevé la construcción de cerca de 8.000 viviendas, de la que más de 3.000 serán protegidas a precio asequible, en terrenos de la capital, Santa Cruz de Bezana y Camargo, y que precisa un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR). La iniciativa ha sido criticado por partidos de la oposición, que hablan de "negocio" o "pelotazo urbanístico".

"Necesitamos poner mucha vivienda en el mercado", ha afirmado el dirigente 'popular', después de reconocer que las administraciones, solas, no van a poder solucionar el problema de la vivienda, de ahí este PSIR y el previsto en Castro Urdiales para la construcción de 1.700, casi la mitad asequibles.

El consejero ha respondido así a preguntas de los periodistas este miércoles en Orejo, tras entregar las llaves de las primeras viviendas públicas de alquiler asequible de Cantabria esta legislatura, y que ha permitido a dos jóvenes parejas acceder a un piso, por el que pagarán entre 350 y 400 euros mensuales. "Esto, en el mercado libre para estas familias, es complicadísimo", ha esgrimido.

"Necesitamos muchísimas viviendas, tanto libres como de protección oficial, que se puedan poner en el mercado", ha insistido el titular de la Consejería del ramo, antes de indicar que en lo que va de legislatura el parque público de viviendas de la comunidad autónoma ha pasado de poco más de 400 a unas 450, un número que como él mismo ha reconocido es "ridículo".

"Al ritmo que va la administración construyendo, por mucho que ha habido fondos europeos y demás, solos no vamos a llegar a solucionar este problema", ha advertido Media, para defender así tanto el PSIR de Santander y su entorno, y que a su juicio va a marcar "un antes y un después", como el de Castro.

PROCEDIMIENTO PERFECTAMENTE REGLADO.

En este sentido, ha apelado a seguir "trabajando con la iniciativa privada, buscando el bien de todos los jóvenes que necesitan estas viviendas", y ha rechazado las "dudas" expresadas desde otras siglas respecto a 'Bosques de Santander', pues es un procedimiento "perfectamente reglado".

Así, se llevará al Parlamento, pero cuando tenga que "pasar" por la Cámara, como está sucediendo con otros proyectos singulares de interés regional "sin ningún problema". En ese momento, los grupos de la oposición "podrán decir lo que estimen oportuno", ha señalado Media.

"Gobernar significa tomar decisiones, aplicar la ley y buscar unos objetivos buenos para todos los ciudadanos", ha sentenciado el consejero, para subrayar que el actual Ejecutivo "cumple" la norma y, por tanto, el PSIR de 'Bosques de Santander' "cuando tenga que ir al Parlamento, irá", ha concluido.