Media defiende el proyecto Olucas Surf Center como una "oportunidad única" para Cantabria

Comisión parlamentaria en la que ha comparecido el consejero de Fomento - GOBIERNO DE CANTABRA

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha defendido este jueves el proyecto Olucas Surf Center como una "oportunidad única" para Cantabria por su "capacidad para generar empleo, riqueza y nuevas oportunidades".

A ello ha añadido que reforzará a la región como referente nacional e internacional del surf, "un deporte estrechamente vinculado a la identidad de la comunidad".

Así lo ha defendido durante su comparecencia, a petición propia, en comisión parlamentaria para informar sobre la tramitación del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) que pretende desarrollar en Villaverde de Pontones, en el municipio de Ribamontán al Monte, una piscina de olas de última generación para la práctica, entrenamiento y tecnificación del surf durante los 365 días del año, independientemente de las condiciones del mar.

"Necesitamos inversiones y necesitamos proyectos transformadores. Y este lo es", ha señalado, al tiempo que ha insistido que este proyecto se ejecutará con una inversión "íntegramente privada, superior a los 40 millones de euros, "en la que el Gobierno de Cantabria no pone ni un solo euro", y que permitirá crear más de 150 puestos de trabajo directos e indirectos durante su construcción y entre 60 y 100 empleos directos una vez entre en funcionamiento.

"Tenemos que aprovechar esta oportunidad única que se nos presenta", ha afirmado el consejero, quien ha advertido de que existen otras regiones del norte de España que compiten por desarrollar una instalación de estas características.

INFORMES FAVORABLES PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN

En relación con la tramitación administrativa, Media ha explicado que el Gobierno ha recabado hasta el momento los informes de las direcciones generales de Deporte, Turismo y Hostelería y Cultura, así como del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, que han realizado valoraciones favorables o aportaciones positivas que permiten continuar avanzando hacia la declaración de interés regional del proyecto.

En concreto, estos informes ponen en valor aspectos como el interés deportivo de la actuación, su capacidad para favorecer la práctica y tecnificación del surf durante todo el año, la desestacionalización, la atracción de visitantes, la generación de empleo y su potencial repercusión sobre la economía regional, ha detallado.

"Todos los informes técnicos que hemos recabado hasta ahora ponen en valor las aportaciones positivas que este proyecto puede hacer en diferentes ámbitos, y nos permiten seguir adelante con su declaración de interés regional", ha afirmado.

Por ello, ha recalcado que el Ejecutivo autonómico continuará con la tramitación para declarar la iniciativa de interés regional e impulsar posteriormente el PSIR, dada su "relevancia económica, deportiva y social para Cantabria".

UN COMPLEJO DEPORTIVO

Media, que ha respondido a algunas de las afirmaciones realizadas en torno a la naturaleza de la actuación, ha rechazado que se trate de "un macroproyecto turístico".

"Lo que quiero dejar muy claro es que este es un complejo deportivo, centrado en el surf", ha aseverado.

Y ha explicado que el núcleo del proyecto es la piscina destinada a la práctica, entrenamiento y tecnificación de este deporte, mientras que los espacios de alojamiento, restauración y otros usos tendrán un carácter complementario para atender las necesidades de los usuarios.

"No se plantea construir un complejo hotelero al que se incorpora una piscina de olas; se plantea crear un centro de surf y dotarlo de los servicios necesarios para funcionar durante todo el año", ha remarcado.

Además, el titular de Fomento ha afeado a los partidos de la oposición que critiquen a "un empresario que invierta 40 millones de euros en la región, arriesgando su dinero" para crear este proyecto.

"Son los mismos que anunciaron la Ciudad del Cine, o inversiones millonarias para reabrir la mina de Reocín que nunca llegaron", ha apostillado, a la par que ha defendido que es una instalación "necesaria" y que "tiene sentido en Cantabria".

Al respecto, ha incidido en que la comunidad cuenta ya con una posición especialmente destacada en este ámbito y que esta instalación permitirá "consolidarla".

"Es necesaria y tiene sentido en Cantabria y puede convertirse en estratégica para la región", ha asegurado.

Igualmente, Media ha detallado que el proyecto "está alineado con los objetivos estratégicos de Cantabria en materia de empleo, atracción de inversión, desestacionalización, promoción de hábitos de vida saludables y fortalecimiento de la cohesión social".

Al hilo, ha insistido en que el objetivo del Gobierno es convertir a Cantabria en "un centro de referencia mundial" del surf.

Además, el consejero ha hecho hincapié en que la piscina será "compatible y complementaria" con las playas y la práctica tradicional del surf, "ofreciendo un entorno controlado que permitirá aprender, entrenar y mejorar" la técnica independientemente de variables como el viento, las mareas, las corrientes o el tamaño de las olas. De esta forma, los usuarios "podrán aprender más rápido, ganar confianza y reducir riesgos".

ABASTECIMIENTO DE AGUA

El también titular de Medio Ambiente ha abordado el consumo de agua que requerirá la instalación. Ha asegurado que "en ningún caso pone en peligro el abastecimiento de los vecinos" y que la empresa promotora y la Dirección General de Aguas han analizado sus necesidades previstas.

Sobre este asunto, ha especificado que la piscina funcionará mediante un circuito cerrado de agua, de manera que, una vez llenada, "únicamente será necesario compensar las pérdidas derivadas de la evaporación".

Además, ha destacado que el proyecto contempla recuperar el agua de lluvia que caiga sobre sus diferentes superficies, filtrarla y reinyectarla posteriormente en el lago.

Para cubrir las necesidades puntuales de los meses con menor precipitación también se proyectan depósitos de almacenamiento y se estudian otros recursos hídricos sujetos, en su caso, a la correspondiente concesión de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

"El gasto de agua es muy reducido, se va a poder reciclar permanentemente", ha insistido Media, quien ha asegurado que "el agua no va a ser un problema" para desarrollar el proyecto y que el abastecimiento de los vecinos "está garantizado".