Media no cree que la 'trama de Obras Públicas' se destapase por "interés en cambiar a Revilla"

SANTANDER, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha indicado que la intervención que destapó la 'trama de Obras Públicas' se desarrolló por orden judicial y no cree que ni la jueza que lleva el caso ni la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, que llevaron a cabo la intervención, "tuvieran mucho interés ni en cambiar a Revilla ni en cambiar a ningún gobierno".

Así lo ha señalado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación tras publicar El Diario Montañés parte de la declaración del principal investigado en la trama por presunta corrupción en las contrataciones de la Consejería de Obras Públicas, que se destapó al final de la pasada legislatura, y quien en su comparecencia ante la instructora del caso habría dicho que le han "usado como cabeza de turco para echar a Revilla".

Frente a ello, el titular de la Consejería, ahora denominada Fomento y no Obras Públicas, se ha preguntado "qué tiene que ver las cuestiones políticas con que un señor tuviese en casa medio millón de euros en billetes".

Así, no cree que Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria interviniesen y destapasen la 'trama de Obras Públicas' por "interés ni en cambiar a Revilla ni en cambiar a ningún gobierno" sino porque tenían "indicios" delictivos y porque hubo una denuncia.

"No sé qué tienen que ver las cuestiones políticas con que a un señor le encuentren en casa medio millón de euros en billetes, que haga ostentación de dinero o que amenazara supuestamente a empresas para que no se presentaran a concursos públicos", ha dicho Media, que ha insistido en que los supuestos delitos por los que se investiga al funcionario "no tiene nada que ver con el Gobierno de Revilla" aunque éste podrá tener "la responsabilidad que tenga porque no se enteró de todo lo que estaba pasando con ese subordinado".

Así, ha opinado que el principal investigado tendrá que dar "muchas más explicaciones" a la jueza y a todos los cántabros porque "tiene mucho dinero que no sé si va a poder justificar", ya que no sólo se le intervino dinero en efectivo sino que su familia acumula muchos bienes por lo que también están investigadas en la trama su mujer e hijas, así como cuatro empresas de la región que se beneficiaron de la misma.

Y, sobre el líder regionalista, ha reiterado que "puede tener culpas o no culpas porque no se controlara lo que pasaba" pero la intervención por orden judicial en la Consejería y la detención tanto del funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas, como de sus familiares y los cuatro empresarios, no considera que fuesen porque "esa jueza ni la Policía Nacional tuvieran mucho interés ni en cambiar a Revilla ni en cambiar a ningún gobierno".

"Cumplían con los indicios que tenían y, por desgracia, esos indicios parece que cada vez van más en la dirección de lo que estimaba la jueza y la Policía", ha añadido el consejero popular, que ha enfatizado que, en toda la información que ha salido sobre la trama, "hemos visto cosas que, por supuesto, a mí como consejero de Fomento me espantan" y ha señalado que él y su equipo "han cambiado radicalmente" las cosas que "no se hacían bien" en la Consejería.

Preguntado por la auditoria que elabora el Gobierno sobre la Consejería y que se inició en julio de 2023 al acceder el PP al Ejecutivo, Media ha manifestado que "estamos todavía pendientes que nos lo pase la Intervención". "No se preocupen que, en cuanto lo tengamos, la haremos pública de forma inmediata", ha asegurado.