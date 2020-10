Médicos cántabros apoyan la huelga del 27 en contra del RD 29/2020 que "pone en riesgo" la salud del paciente

Además de la huelga han convocado para el jueves 22, a las 12.00 horas, una concentración frente a los centros de salud

SANTANDER, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Cantabria y el Colegio de Médicos de la comunidad autónoma han expresado su respaldo a la huelga convocada a nivel nacional para el 27 de octubre para reclamar la "retirada inmediata" del Real Decreto 29/2020 que, a su juicio, "pone en grave riesgo la salud del paciente" al permitir que éstos sean atendidos por facultativos sin la especialidad. Por ello, llaman a la sociedad a apoyar y participar de este protesta.

También se ha convocado una concentración frente a los centros de salud el jueves, 22 de octubre, a las 12.00 horas, según ha informado este martes en rueda de prensa el presidente del Sindicato Médico en Cantabria, José Antonio Campos.

"Esperamos no tener que llegar a esta situación y que el Gobierno de España recapacite y se siente a dialogar con los médicos", ha afirmado Campos, que ha estado acompañado en la rueda de prensa por el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, Javier Hernández de Sande; el del Consejo de Estudiantes de Medicina, Marcos Ortiz, y la de la Asociación de MIRes, Cristina García, como representantes de colectivos que también apoyan estas movilizaciones en contra del RD.

Campos ha afirmado que, además de poner en riesgo la salud del paciente, "menoscaba" los derechos de los pacientes en materia de salud "al no asegurar al paciente que serán tratados por un médico con la formación sanitaria especializada como así lo marcan las leyes europeas que regulan el ejercicicio profesional de la medicina en toda Europa".

"Ningún país de Europa ha aprobado ninguna medida como la que está tomando el Gobierno español", ha indicado Campos, que ha insistido en que el RD permite que los pacientes sean tratados por médicos sin ninguna especialidad, o por aquellos que tengan otra que no es la que se precisa para atenderlo o incluso otros profesionales sanitarios, como los de Enfermería.

El Sindicato Médico cree que lo que propone este RD, aprobado por el Ministerio de Sanidad para hacer frente a la "supuesta carencia" de médicos, es un "atajo" y no es la solución al problema. Además, señalan que esta medida del Gobierno permite el ejercicio de médicos de otros países sin la homologación pertinente de la especialidad.

"Yo no puedo poner a un urólogo en Primaria, como no puedo poner a un estudiente recién acabado en Primaria. Es un suicidio, es una estafa, estamos estafando al usuario. No es poner a una persona con una bata blanca delante, tienes que poner a alguien que sea capaz de resolver su problema. Porque cuando ese estudiante o ese médico que viene del Tercer Mundo cometa un error ¿Quién es el culpable?", ha afirmado el doctor Guzmán Alonso, uno de los responsables del ámbito de la Atención Primaria del Sindicato.

A su juicio, lo que debe hacer el Gobierno de España es sentarse con el colectivo médico y consensuar "entre todos" otras medidas, que, a su juicio, pasan por una mejor planificación o por atraer a los miles de facultativos que cada año se van del país al extranjero.

También reclama para Cantabria, la elaboración de un Plan de Recursos Humanos, que, según ha indicado, no existe, con lo que no se pueden establecer las necesidades de médicos que hay ni en qué especialidades.

Por su parte, la Asociación de MIRes de Cantabria considera que con este RD "se desprestigia" el actual sistema de formación especializada que hay en España y "echa por tierra" el "esfuerzo" de los MIR, con un "gran perjuicio" para el paciente.

Desde el Consejo de Estudiantes de Medicina de Cantabria también se apoya esta huelga. "Llegar a tener una formación para desarrollar una profesión es un camino largo y esto no es una cuestión de capricho, es una cuestión de necesidad", ha señalado el presidente.

A su juicio, empezar a introducir en el sistema a gente que le puede faltar esta formación es un "problema que nos va a afectar a todos" y es un "agujero a pagar" porque "todos en algún momento vamos a ser pacientes".

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria ha recordado que desde el Consejo General de Colegios Médicos de España se ha decidido denunciar este RD ante Europa.

Hernández de Sande ha expresado el apoyo del Colegio a "cualquier iniciativa que ayude a que este RD se retire".

También ha reclamado que "se intensifique el diálogo" y la Administración sanitaria a nivel nacional (el Ministerio) y también la autonómica (la Consejería) se cuente con los médicos para adoptar las medidas, algo que "no se ha hecho" hasta ahora.