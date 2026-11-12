Medio centenar de personas participan en un simulacro de accidente con mercancías peligrosas en el túnel de La Albericia

Simulacro. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de personas participarán esta noche en un simulacro de accidente de mercancías peligrosas en el túnel de La Albericia de Santander, un ejercicio organizado conjuntamente por el Gobierno de Cantabria y la Demarcación de Carreteras de la Administración del Estado, con el que se quiere probar la intervención de los servicios de emergencias de todos los niveles institucionales en un incidente de gravedad en el entorno urbano.

Será el primer simulacro de estas características que se realiza en el túnel de La Albericia, si bien la Consejería de Seguridad del Ejecutivo cántabro ha realizado este tipo de ejercicios en otras infraestructuras críticas, como en el túnel Piedras Blancas, en Camargo, dando continuidad a los ejercicios que realiza habitualmente en los que analiza el tiempo de respuesta ante un accidente y el grado coordinación de los cuerpos intervinientes ante una emergencia de gran calado.

El simulacro comenzará a las 23.00 horas de este jueves y finalizará durante la madrugada del, viernes, sobre las 4.00 horas, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Para garantizar la seguridad del personal interviniente, se cerrará en ambos sentidos la S-20, de los kilómetros 0 al 2 durante el tiempo que dure el simulacro, habilitando un vial alternativo para los usuarios que circulen por ese tramo de la S-20.

El simulacro estaba previsto que se realizase el pasado 8 de octubre, pero una intervención ese día de los Bomberos de Santander, principal interviniente en la zona, obligó a aplazar el simulacro.

El consejero de Presidencia y Seguridad, Juan Sáez, ha señalado que las prácticas sobre simulaciones de situaciones reales son "absolutamente necesarias e imprescindibles" para comprobar que los sistemas de avisos funcionan correctamente, y para que los equipos de intervención "estén perfectamente coordinados y entrenados de cara a poder hacer frente con las máximas garantías a las emergencias reales".

En concreto, con este ejercicio en el entorno urbano de Santander, que obligará a la activación simulada del Plan Territorial de Protección Civil de Cantabria sobre Transporte de Mercancías Peligrosas (TRANSCANT), la Consejería de Seguridad del Gobierno de Cantabria probará los procedimientos de seguridad de accidentes químicos en entornos urbanos y el protocolo ADR de identificación del transporte e instalaciones técnicas en túneles.

Asimismo, se probará la intervención de emergencias ante una nube tóxica y potencialmente explosiva en un espacio confinado, así como otros ejercicios de emergencia por accidentes de tráfico que requieren de excarcelación por parte de los servicios de bomberos.

En la resolución de la emergencia propuesta intervendrán, entre otros, técnicos Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno cántabro, el Centro de Atención de Emergencias 112, personal del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), bomberos y Policía Local del Ayuntamiento de Santander, 061, Delegación del Gobierno, personal de la Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones del Ejecutivo autonómico, Conservación y Demarcación de Carreteras de la Administración del Estado y el Equipo de Intervención Logística de Cruz Roja. Intervendrán también drones de comunicación y carga.