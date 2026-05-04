Medio centenar de profesionales abordan el turismo y la gastronomía como motor de desarrollo en Uneatlántico

La directora general del CANTUR, Inés Mier, inaugura el Foro Gastronomía y Turismo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de medio centenar de personas han abordado este lunes la conexión entre gastronomía y turismo en un foro profesional que ha tenido lugar en la Universidad Europa del Atlántico (Uneatlántico), donde se ha analizado cómo la cocina y la cultura culinaria impulsan el desarrollo económico y la atracción de visitantes en Cantabria.

El evento, organizado por la institución académica, El Diario Montañés y la Universidad de La Romana (Centro Gastronómico Internacional), ha reunido a representantes institucionales, expertos en desarrollo local, restauradores, productores y profesionales del turismo y la gastronomía.

Ha sido inaugurado por el rector, Rubén Calderón; la directora general de Cantur, Inés Mier, y el director de empresas del Banco Santander, Luis Carlos Velarde.

Calderón ha destacado que una de las áreas de la universidad que "más fuerza" está empezando a coger es la de alimentación, con las especialidades de Nutrición Humana, Dietética, Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y el Grado de Gastronomía que se implantó hace tres años.

Además, ha abogado por firmar un convenio de cooperación educativa con La Romana, con presencia en República Dominicana, para permitir que alumnos del Centro de Gastronomía Internacional concluyan en Cantabria el último año de formación y puedan realizar sus prácticas en la región.

Por su parte, Inés Mier ha hecho hincapié en "el momento dulce" que viven el turismo y la gastronomía en la comunidad, "un tandem que es sinónimo de éxito y recontamiento", ha dicho.

Así, ha puesto en valor que Cantabria "está de moda" en el ámbito turístico tras varios años "batiendo récord de viajeros", donde la gastronomía es uno de sus principales reclamos y "una gran aliada" para conocer el territorio. En este sentido, ha ensalzado tanto la calidad de los productos locales como el plantel de cocineros con el que cuenta la región.

"La gastronomía es el reflejo de los paisajes y de la cultura del destino; de nuestra identidad", ha destacado la directora general de Cantur.

Finalmente, ha concluido incidiendo en el compromiso del Gobierno y la empresa pública en el impulso y promoción del turismo cántabro basado en la calidad, la sostenibilidad y la desestacionalización, y donde la gastronomía es "una pieza clave del puzzle".

Por último y en la misma línea ha hablado Luis Carlos Velarde, quien ha puesto en valor que Cantabria tiene algo especial, "una mezcla única de mar, montaña, producto, tradición y personas", en el que la gastronomía "juega un papel fundamental", ya que aquí no sólo "se come muy bien", sino que se hace con "identidad".

Al respecto, ha abogado por "seguir apostando" por la calidad, la sostenibilidad o la incorporación de tecnología, para lo que el Santander apoyará a los negocios con la digitalización, por ejemplo.

El programa ha incluido ponencias y mesas redondas que, entre otras cuestiones, han analizado la alta cocina como motivo de viaje a la comunidad, el turismo de fin de semana y las experiencias ligadas al origen de los alimentos.

Entre los ponentes han estado Gonzalo Arroita Berenguer, consultor de Naciones Unidas y experto en desarrollo local; los chefs Nacho Solana, Sergio Bastard, Eduardo Quintana y Elvira Abascal, o los hosteleros Carlos Crespo, Emérito Astuy, Pedro Guevara y Eduardo Lamadrid, este último presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria. Todos han estado moderados por José Luis Pérez, redactor jefe de El Diario Montañés.

El foro está organizado por El Diario Montañés, la Universidad Europea del Atlántico, la Cátedra de Innovación de la Industria Alimentaria, la Universidad de La Romana y el Centro Gastronómico Internacional, con la colaboración del Gobierno de Cantabria, la marca turística Cantabria Infinita y el Banco Santander.