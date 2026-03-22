Medio millar de personas marcha en silencio por Santander y pide actuar para que las muertes del Bocal "no sean en vano" - NACHO CUBERO.

SANTANDER, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Medio millar de personas ha marchado en silencio este domingo por el centro de Santander y al finalizar ha reclamado que ningún espacio público quede "desatendido o en tierra de nadie" por parte de las administraciones públicas en lo que respecta a mantenimiento o seguridad y que las muertes de los seis jóvenes que cayeron al mar el pasado 3 de marzo, tras ceder una pasarela de El Bocal, "no sean en vano" y "nunca" vuelva a repetirse una "tragedia semejante".

Los manifestantes, convocados por diferentes plataformas ciudadanas locales y regionales, han partido de la Delegación del Gobierno en Cantabria a las 12.00 horas detrás de una pancarta en la que se ha leído 'Por la verdad y la dignidad de las victimas del Bocal'.

A su llegada a la plaza del Ayuntamiento de Santander, la portavoz elegida, Carmen Martínez, ha leído el manifiesto de la movilización, suscrito por distintas asociaciones vecinales, sociales y ecologistas.

Desde la "serenidad", ha afirmado que este suceso "no ha sido un accidente" y ha criticado que "pasear por la ciudad y por sus espacios naturales no puede convertirse en un riesgo para la vida".

"Exigimos conocer que falló, por qué y en qué circunstancias. Exigimos verdad, transparencia y responsabilidad institucional sobre una tragedia evitable. Exigimos que nada ni nadie obstaculice las investigaciones ni intente frenar las diligencias necesarias", ha leído.

También, ha pedido a las administraciones públicas, "gobierne quien gobierne", que actúen con "rapidez, rigor y sentido de la responsabilidad, ahora y siempre".

A través de este escrito, los colectivos han manifestado que es necesario cambiar la forma de cuidar, mantener y conservar los espacios naturales y las infraestructuras públicas cuando de ello depende la seguridad de la ciudadanía. Asimismo, creen que debe cambiar la manera en que las instituciones se relacionan con la vecinos, "escuchando sus reivindicaciones y atendiendo sus advertencias".

"Es el momento de reconocer los errores y asumir responsabilidades. Es el momento de dar ejemplo para que una tragedia como esta no vuelva a repetirse por desidia o negligencia", ha añadido.

VÍCTIMAS

Las primeras palabras del texto han señalado que "Santander llora, Cantabria llora, el mar y la montaña lloran la pérdida de seis vidas jóvenes que tenían todo un futuro por delante. Lo hacemos con el corazón roto, con una herida penetrante que ha atravesado nuestra ciudad y que quedará para siempre en la memoria de todos los cántabros".

Así, "entre el dolor y la incredulidad", se han reunido para honrar la memoria de Lucía San Martín (Camargo, 22 años), Xabier Bayón (Balmaseda, 21 años), Celia Lage (Baracaldo, 19 años), Eunate Hervas (Baracaldo, 19 años), Lluna Vallejo (Almería, 20 años), y Elena Sirbu (Guadalajara, 20 años). Sin olvidarse de Ainara, que se mantiene hospitalizada, y a la que le han deseado una pronta recuperación.

En esta línea, han ofrecido tanto a la herida como a las familias afectadas "la ayuda que precisen" por parte de las asociaciones y entidades reunidas. Además, han enviado sus "más profundas condolencias" a sus familias, amistades y personas cercanas a las víctimas, a quienes les han dedicado el mensaje de que no están solos.

Sobre el silencio de la marcha, el comunicado ha asegurado que "hoy no es momento para el ruido ni para la confrontación y sí de recogimiento, de memoria y de respeto".

Por último, ha hecho un símil con la flor berro del prado -'Cardamine pratensis'-, que florece cada marzo en los acantilados de El Bocal. "Que estas flores acompañen para siempre el recuerdo de Lucía, Xabi, Celia, Eunate, Lluna y Elena y lleven un poco de paz a sus familias. Santander y Cantabria no os olvidarán, descansen en paz".

Acto seguido, los presentes han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas, que ha sido roto por un aplauso de cierre.

LA MARCHA

Entre los manifestantes solo ha aparecido una pancarta adicional que por un lado decía 'La falta de mantenimiento mata' y por el otro 'Nos da igual, Ayuntamiento o Costas. Seis Muertos. Dimisiones Ya'.

Durante todo el recorrido ha predominado el silencio, sin proclamas ni interrupciones, hasta que han llegado a la zona del Ayuntamiento, donde otros vecinos de la ciudad han aplaudido a los manifestantes, que han devuelto el aplauso.

Asimismo, durante el discurso, los allí presentes han dedicado un aplauso a cada una de las víctimas de este accidente.

Finalmente, los manifestantes han gritado el único cántico de la mañana, al unísono: "Nunca más. Nunca más. Nunca más". Ha sido tras las siguientes palabras del manifiesto "solo hay una obligación digna de su memoria: recordarles siempre y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que nadie tenga que volver a llorar una tragedia así. Nunca más".

En la movilización han participado representantes de las asociaciones vecinales, culturales y ecologistas convocantes, así como los líderes de los partidos políticos de la oposición local Daniel Fernández (PSOE), Felipe Piña (PRC) y Keruin Martínez (IU), y otros representantes de la Corporación y de partidos políticos sin representación.