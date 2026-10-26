'Una melodía al recuerdo' llevará música a seis cementerios de Torrelavega el 1 de noviembre

Archivo - Música en los cementerios de Torrelavega en foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La octava edición de la iniciativa 'Una melodía al recuerdo' llevará música el 1 de noviembre a los cementerios de Tanos, Sierrapando, Barreda, Geloria, Río Cabo y Campuzano, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Las actuaciones tendrán lugar de 11.00 a 12.00 horas en Tanos, Sierrapando y Barreda, y de 12.00 a 13.00 horas en Geloria, Río Cabo y Campuzano.

El programa contará con interpretaciones en solitario de violín, guitarra, flauta, violonchelo y piano. El repertorio incluirá bandas sonoras de películas y música clásica de carácter relajante, seleccionadas para acompañar las visitas.

El concejal de Cementerios, Borja Sainz; Gonzalo Trugeda, de Funcantabria; y Ángela Herrero, coordinadora de los músicos participantes, han presentado esta actividad cuyo objetivo es "acompañar a todas las personas que en un día tan especial acompañan a sus seres queridos en los cementerios", haciendo que ese tiempo resulte más llevadero, según el edil.

El concejal ha valorado la continuidad de una propuesta que "ya está consolidada" y que permite acompañar a las familias durante una jornada especialmente vinculada al recuerdo.

Por su parte, Trugeda ha señalado que, en el contexto de visitar los cementerios como "una forma de honrar y recordar a las personas que han marcado nuestras vidas", iniciativa busca "acompañar ese momento de recuerdo desde la serenidad y el respeto", porque "la música tiene la capacidad de expresar aquello que es difícil expresar a veces con palabras".

Trugeda ha precisado que las interpretaciones se conciben como "una presencia musical discreta y cercana", integrada en el ambiente de recogimiento de los cementerios y pensada para las familias. Asimismo, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento, las parroquias, los músicos y el equipo de Funcantabria.

Mientras, Herrero ha precisado que los músicos "no queremos ser los protagonistas, simplemente acompañar el acto", a la par que ha valorado la buena acogida de la iniciativa desde su primera edición.