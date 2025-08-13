El Mercado Agroalimentario vuelve este fin de semana a Puente Viesgo con una treintena de productores

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Agroalimentario de Puente Viesgo celebrará este fin de semana su séptima edición en el Paseo de la Estación, donde reunirá a una treintena de productores y elaboradores cántabros con una amplia oferta de productos locales como quesos, embutidos, anchoas, mermeladas, conservas, vinos, miel, panadería artesanal y repostería tradicional.

Además, se han organizado actividades paralelas como talleres infantiles y pasacalles tanto el sábado 16 como el domingo 17 de agosto.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, y el alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas, han presentado esta mañana el cartel de esta edición y han invitado a vecinos y visitantes a acercarse y disfrutar de la oferta gastronómica y cultural en un entorno "privilegiado" como es el corazón del valle del Pas.

Susinos ha subrayado la relevancia de este tipo de eventos para "dar visibilidad al trabajo de los pequeños productores y dinamizar la economía rural". Además, ha recordado que los mercados agroalimentarios "no solo ponen en valor el producto local y de calidad, sino que también fomentan la creación de empleo y el asentamiento poblacional".

Por su parte, el alcalde de Puente Viesgo ha destacado el compromiso del municipio con el desarrollo rural y la promoción del sector agroalimentario. "Este mercado es ya una cita consolidada en el calendario local y regional, que pone en contacto directo a productores y consumidores, creando un espacio de apoyo al producto de proximidad", ha afirmado Villegas.

Finalmente, ha agradecido a la Consejería el apoyo a través de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) y la marca 'Sabe a Norte' para potenciar los productos de Cantabria.