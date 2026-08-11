El mercado de productos regionales y artesano de Comillas reunirá a 80 productores y 30 artesanos

Imagen del mercado de productos regionales y artesanales de Comillas - AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

COMILLAS 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Comillas acogerá los días 22 y 23 de agosto una nueva edición del tradicional mercado que reunirá a unos 80 productores y 30 artesanos procedentes de distintos puntos de Cantabria.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que durante estas jornadas se podrá disfrutar de una amplia muestra de productos de proximidad, artesanía y oficios tradicionales, además de diferentes actividades pensadas para todos los públicos.

La novedad principal es que este año no se podrá celebrar el tradicional Campeonato Regional de Arrastre debido a la nueva prórroga de las medidas preventivas frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa establecidas por el Gobierno de Cantabria, que mantienen suspendidas las ferias, concursos, exhibiciones, arrastres y otros eventos que impliquen concentración de ganado vacuno hasta el 31 de octubre de 2026.

Desde el Consistorio han subrayado que la suspensión responde al cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y al compromiso con la protección del ganado, trasladando su comprensión a ganaderos, participantes y aficionados.

A pesar de esto, la feria volverá a convertir el municipio en un escaparate de productos de proximidad, oficios tradicionales y creación artesanal.

La alcaldesa, María Teresa Noceda , ha señalado que le hubiera gustado poder celebrar el Campeonato Regional de Arrastre, porque es consciente de la importancia que tiene para los ganaderos locales, pero debe actuar "con responsabilidad y cumplir las medidas sanitarias establecidas".

Asimismo, la regidora ha destacado que "el mercado permitirá mantener el espíritu de esta cita, apoyando a productores y artesanos, y ofreciendo a vecinos un fin de semana ligado a las tradiciones y a los productos de Cantabria".

Por su parte, el concejal de Festejos, Pedro Velarde, ha detallado que durante las dos jornadas, el público podrá encontrar una amplia variedad de productos agroalimentarios y artesanos, entre ellos verduras, quesos, embutidos, miel, vino, dulces, albarcas, cerámica, bonsáis, esparto, madera o pirograbado.

En este sentido, ha subrayado que la propuesta busca "poner en valor el trabajo de productores y artesanos de la región, así como acercar a vecinos, vecinas y visitantes la riqueza del sector primario y de los oficios tradicionales de Cantabria".