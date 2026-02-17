La Mesa de Movilidad del Besaya pide nuevas líneas con Sierrallana y el Seve Ballesteros

Autobuses en Torrelavega - MESA DE MOVILIDAD DEL BESAYA

TORRELAVEGA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Movilidad del Besaya ha presentado 14 alegaciones al anteproyecto del mapa concesional de transporte público por carretera de Cantabria planteado por el Gobierno regional (PP) en las que, entre otras cuestiones, pide nuevas "líneas estratégicas" que conecten Torrelavega, el corredor del Besaya y, en general, la Cantabria Occidental con el hospital Sierrallana y con el aeropuerto Seve Ballesteros.

También reclama más frecuencias a los institutos y a la Universidad de Cantabria, así como el refuerzo de las líneas que unen Torrelavega con Alceda o Solares y también de los servicios búho.

Por otra parte, en sus alegaciones, ha subrayado la importancia de "unificar y coordinar" los distintos servicios a demanda que funcionan en la comunidad, "cada uno con un sistema distinto", e impulsar el que se realiza a través de taxis.

Igualmente, solicita que se aproveche el transporte escolar para reforzar frecuencias y mejorar la eficiencia y cobertura del sistema, sobre todo en entornos rurales.

En un comunicado, la Mesa solicita que sus alegaciones sean incorporadas en la redacción definitiva del nuevo mapa concesional para construir "un sistema de transporte público más justo, eficiente y adaptado a las necesidades de la Torrelavega, la Comarca del Besaya y toda Cantabria".