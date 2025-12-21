Miguel Poveda y sus villancicos llevan el día 28 el espíritu de la Navidad al Palacio de Festivales

Archivo - Miguel Poveda - PALACIO DE FESTIVALES - Archivo

SANTANDER 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cantaor flamenco Miguel Poveda ofrecerá el domingo 28 de diciembre un recital basado en su disco de villancicos 'El árbol de la alegría', un "abrazo sonoro" que reúne el espíritu de la Navidad.

El escenario de la Sala Argenta acogerá este espectáculo, a las 19.00 horas, con una duración de 120 minutos sin descanso.

En este nuevo trabajo, Poveda firma gran parte de la composición, imprimiendo su sello personal en cada tema y convirtiendo los villancicos en piezas "únicas" que respiran "raíz, amor y verdad".

Con la guitarra, arreglos y producción de Jesús Guerrero, este disco "respira vida y alegría, e invita a recordar, celebrar y sentir una navidad alegre". De hecho, el cantaor presenta a su familia y lleva al espectador a su infancia en Badalona, "a un barrio humilde, pero con un espíritu alegre pese a los tiempos difíciles".