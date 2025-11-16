Miles de personas se dan cita en la Feria de la Alubia de Casar de Periodo que nombra a Jorge Sanz 'Alubiero Mayor'

CABEZÓN DE LA SAL 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han dado cita este domingo en la vigésima edición de la Feria de la Alubia y la Hortaliza de Casar de Periodo, en el municipio de Cabezón de la Sal, que ha nombrado al actor madrileño Jorge Sanz como 'Alubiero Mayor'.

Ha sido la primera vez que se otorga este título a una personalidad de fuera de la comunidad autónoma. El año pasado, ostentó el mismo el también intérprete Antonio Resines.

Sanz se ha mostrado "inmensamente" agradecido por este galardón que recibe con "honor", ha dicho. Asimismo, se le ha hecho entrega de un retrato realizado por una artista local.

El evento, que se inició ayer, ha comenzado este domingo con la tradicional bajada del Chon y la venta de productos de la matanza. A continuación, se ha celebrado la recepción y el nombramiento del 'Alubiero Mayor' y se han degustado raciones de cocido montañés y té del puerto. La jornada se ha cerrado con el sorteo de cestas y la actuación de varios grupos de danza.

El evento ha contado con un mercado agroalimentario y artesanal en el que han participado 180 puestos de venta, tanto de Cantabria como de otras comunidades autónomas.

Entre los asistentes se han encontrado el delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares; la directora general de Desarrollo Rural, Carmen Fernández, y miembros de la Junta Vecinal de Casar de Periodo.

La feria ha sido organizada por la propia Junta Vecinal, en colaboración con la Consejería de Alimentación, a través de la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA), y el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.