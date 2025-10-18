Miles de personas se unen en Bezana a la marcha solidaria en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTA CRUZ DE BEZANA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han unido este sábado a la marcha solidaria que ha recorrido Santa Cruz de Bezana a favor de la Asociación de Ayuda a Mujeres con Cáncer de Mama (AMUCCAM) para concienciar y visibilizar la lucha contra esta enfermedad, a la que irá destinada la recaudación íntegra de la cita.

La misma, desarrollada bajo el lema 'Apostamos todo al rosa', ha tenido un carácter urbano y ha partido del entorno del aparcamiento del Ayuntamiento para recorrer puntos emblemáticos de la localidad como la avenida Menéndez Pelayo; las calles José Hierro, Soledad y el campo de fútbol; para retornar nuevamente al Consistorio.

Asimismo, se han organizado diversas actividades solidarias. Así, peluqueros y colaboradores han ofrecido cortes solidarios por ocho euros, además de tatuajes semipermanentes, maquillaje glitter, pintacaras, manicuras, mechas, postizos y otras propuestas creativas.

A la marcha ha acudido la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, quien ha destacado el gesto colectivo de apoyo a todas las personas que luchan contra el cáncer de mama que representa la cita, y ha puesto en valor la labor de ayuda y acompañamiento que desarrolla la asociación.

También se ha referido a la importancia del evento para reflejar "la capacidad de la sociedad para unirse en torno a una causa común" y para colaborar con el movimiento asociativo en tareas de concienciación sobre la prevención y diagnóstico precoz del cáncer de mama.

Junto a la consejera, en el recorrido han participado la alcaldesa, Carmen Pérez, y la presidenta de AMUCCAM, Antonia Gimón, ha informado el Gobierno.