Un millar de personas asisten a la Feria Informativa de la UC en la Plaza Porticada - UC

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un millar de estudiantes preuniversitarios y familiares han asistido esta tarde a la Feria Informativa organizada por la Universidad de Cantabria (UC) en la Plaza Porticada de Santander para dar a conocer su oferta académica del curso 2026/27 y resolver dudas sobre el acceso a los estudios universitarios.

En concreto, la institución académica ofertará el próximo curso más de 2.400 plazas de nuevo ingreso en cerca de 40 grados y dobles grados en todas las ramas del saber.

Durante tres horas, entre las 16.00 y las 19.00 horas, el evento ha reunido a representantes de los distintos centros universitarios, servicios de orientación y estudiantes de la propia universidad, en un espacio concebido para facilitar información directa sobre titulaciones, salidas profesionales, prácticas, notas de admisión y proceso de preinscripción.

Según ha indicado la UC en nota de prensa, precisamente uno de los puntos con mayor afluencia ha sido el espacio dedicado a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), en el que se ha ofrecido información sobre la estructura de los exámenes, el cálculo de calificaciones, las ponderaciones y el calendario de admisión.

En conjunto, las consultas se concentraron principalmente en dos cuestiones: la elección de estudios y las posibilidades reales de acceso a las titulaciones con mayor demanda.

El pasado curso, las titulaciones con notas de corte más elevadas en la UC fueron el doble grado en Física y Matemáticas, con un 13,002 para 12 plazas; Medicina, con un 12,727 y 124 plazas, y Ciencias Biomédicas, con un 12,383.

También superaron la nota de acceso de 10 puntos titulaciones como Física; el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas; el itinerario bilingüe de Economía; el doble grado en Magisterio en Educación Infantil y Primaria; el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Economía y el grado en Enfermería.

La rectora, Conchi López, ha inaugurado la feria donde ha destacado la importancia de que la universidad "salga a la calle" y se acerque directamente a quienes están a punto de tomar "una decisión clave en su vida: elegir sus estudios universitarios".

Al acto inaugural han asistido la directora general de Universidades y Política Universitaria, Marta Pascual; el vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento, Íñigo Casafont; el de Ordenación Académica, Ángel Cobo; la de Comunicación y Coordinación, Mar Marcos, y la concejala de Cultura, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Santander, Noemí Méndez.

INFORMACIÓN ACADÉMICA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

La feria ha contado con 16 espacios informativos, de los que 15 han estado dedicados a facultades y escuelas de la universidad y un puesto específico ha reunido información sobre servicios universitarios, entre ellos deportes, biblioteca, igualdad, orientación y gestión académica.

Más allá de la información académica, el encuentro ha permitido a futuros estudiantes conversar directamente con alumnado universitario y conocer experiencias vinculadas a la vida en la universidad, el ritmo de estudio o la adaptación al primer curso.

Tras esta feria, la próxima cita del calendario universitario será la PAU, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio. Posteriormente, la UC abrirá el plazo de preinscripción entre el 15 y el 24 de ese mes.

NUEVOS GRADOS Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA

La principal novedad académica del próximo curso de la UC será la incorporación de nuevos grados en Ingeniería Civil y en Económicas y Empresariales.

Así, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos impartirá el grado en Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil, así como el nuevo itinerario de doble titulación que permitirá cursar de forma simultánea Ingeniería Civil y Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil.

Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales estrenará el grado en Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos, todos ellos aprobados por el Consejo de Universidades.

Por su parte, el centro adscrito Gimbernat Cantabria trabaja en la incorporación del grado en Terapia Ocupacional.

La rectora ha hecho hincapié en que "la oferta amplia y diversa" de la UC sigue evolucionando para adaptarse a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral, y ha destacado que las titulaciones ya aprobadas están "muy conectadas con ámbitos estratégicos".

Este lunes, 11 de mayo, la UC llevará a cabo una presentación de las nuevas titulaciones a partir de las 18.30 horas en su Paraninfo, con acceso libre hasta completar aforo.

Entre las titulaciones con mayor número de plazas ofertadas se encuentran Administración y Dirección de Empresas y Magisterio en Educación Primaria, ambas con 175 plazas; además de Medicina, con 124.

Otra novedad del próximo curso es el incremento del número de plazas en el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, que pasará a disponer de 40 plazas de nuevo ingreso.

Toda la información sobre el procedimiento de acceso, la oferta de titulaciones y la matrícula está disponible en la página web de la UC https://web.unican.es/admision