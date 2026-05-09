Un millar de personas asisten a la Gala del Deporte de Astillero que homenajea al Club de Montaña y a Federico Cobo

Foto de familia de la Gala del Deporte de Astillero - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La XXXIV Gala del Deporte de Astillero ha reunido en el pabellón Ángel Fernández a cerca de un millar de personas entre deportistas, clubes, familias, patrocinadores y representantes institucionales, en un acto que ha homenajeado al Club de Montaña Astillero en su 50 aniversario, a Paco Gárate, a Federico Cobo y al olímpico Ángel Fernández.

La cita sirvió para reconocer los éxitos logrados durante 2025 por decenas de deportistas y equipos del municipio, poniendo en valor tanto los resultados deportivos como el trabajo diario que realizan entrenadores, directivos, voluntarios y familias para seguir impulsando el deporte base y de competición en Astillero.

Así, se entregaron reconocimientos a campeones regionales, nacionales e internacionales en disciplinas como remo, voleibol, judo, atletismo, natación, piragüismo, fútbol, balonmano, squash, karate, patinaje o bolos, entre otras.

El alcalde, Javier Fernández Soberón, ha destacado que el municipio cuenta ya con más de 3.000 licencias deportivas, una cifra "récord" que convierte a Astillero en "uno de los municipios de toda España con más licencias deportivas por habitante".

Además, ha reconocido especialmente el esfuerzo de todas las personas que hacen posible el crecimiento del deporte en el municipio. "Los mejores iconos deportivos con los que cuenta nuestro pueblo sois vosotros", ha dicho en referencia a entrenadores, directivos y voluntarios que dedican su tiempo de manera altruista a formar a las nuevas generaciones en el ámbito deportivo y en valores.

Por su parte, el concejal de Deportes, Alejandro Hoz, ha subrayado que la gala refleja "el enorme trabajo que realizan durante todo el año los clubes del municipio y el compromiso de cientos de familias, entrenadores y voluntarios que hacen posible que Astillero y Guarnizo siga siendo una referencia deportiva en Cantabria".

En la edición de este año, el Club de Montaña Astillero ha recibido un homenaje coincidiendo con la celebración de su 50 aniversario.

Asimismo, se ha entregado el Premio Especial a Paco Gárate, en reconocimiento a toda una trayectoria vinculada al deporte local y a su compromiso con el tejido deportivo astillerense.

Especialmente emotivo ha sido también el homenaje a Federico Cobo, fallecido el pasado año, a quien se ha dedicado el Premio Promoción del Deporte y sus Valores. Familiares, amigos y asistentes han arropado un reconocimiento cargado de emoción para recordar su legado humano y deportivo, así como su ejemplo de esfuerzo, compromiso y compañerismo, ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Otro de los momentos destacados ha sido la presencia y reconocimiento al medallista olímpico Ángel Fernández, referente del deporte astillerense.