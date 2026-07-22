La miniresidencia de Ucieda para cuatro mayores estará lista en verano, tras una inversión de 400.000 euros

1106000.1.260.149.20260722112021 Buruaga visita las obras del minicentro residencial de Ucieda. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El minicentro residencial para la atención de cuatro personas mayores y con discapacidad de Ucieda, en Ruente, estará concluido este verano, tras la rehabilitación que se está ejecutando en la antigua 'Casa de la Venta', con una inversión de casi 400.000 euros de fondo europeos.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha visitado las obras, ha destacado que este proyecto va a permitir a personas mayores que tienen problemas de aislamiento, de soledad o dificultades para mantener una vida autónoma, seguir viviendo en su valle y con su gente.

Buruaga ha puesto en valor la importancia de contar con centros donde los mayores puedan participar plenamente de la vida comunitaria, actividades de envejecimiento activo y relacionarse con plena autonomía.

Asimismo, ha enmarcado estos trabajos en "el esfuerzo inversor sin precedentes" que el Gobierno cántabro viene desplegando a lo largo de la legislatura en el municipio de Ruente, con actuaciones en marcha o ya finalizadas que rondan los 3 millones de euros.

En la visita, la presidenta ha estado acompañada por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río; y los alcaldes de Ruente, Los Tojos y Cabuérniga, Jaime Díaz, María Belén Ceballos y Rosa Fernández, respectivamente.

EL PROYECTO

El proyecto consiste en la rehabilitación de la histórica 'Casa de la Venta' de Ucieda para su reconversión en un minicentro destinado a la atención a las personas mayores y con discapacidad.

Las obras incluyen la consolidación y rehabilitación de las fachadas para la recuperación de los parámetros existentes, así como la renovación de los forjados y de la cubierta, sustituyendo y rehabilitando los elementos estructurales de madera.

Además, se van a renovar las instalaciones eléctricas, la fontanería y el saneamiento, y se va a mejorar tanto la accesibilidad, con la adaptación de recorridos, espacios interiores y baños, como la eficiencia energética del edificio, mediante la instalación de aislamientos y de un nuevo sistema de climatización.

La actuación se completará con la colocación del mobiliario y del equipamiento interior, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Esta actuación ha contado con 384.000 euros de los fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) para la rehabilitación y el equipamiento de este espacio, y, tras solicitar una prórroga, el plazo de ejecución finaliza en julio.