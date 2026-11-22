Archivo - Una mujer camina azotada por el viento en Santander.-SANTANDER - CÉSAR ORTIZ-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mirador del Cable, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, y Santander han registrado durante esta noche dos de las diez mayores rachas de viento del país.

En concreto, el Mirador ocupa el lugar número cinco de la lista con 110 kilómetros por hora anotados a las 2.40 de la madrugada. Por su parte, la capital cántabra cierra la tabla en el décimo puesto con 90 km/h alcanzados a la medianoche.

Bañobárez, en Salamanca, y Estacas de Bares, en A Coruña, lideran el ranking con 187 y 116 km/h, respectivamente, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Además, tanto el Mirador, con 69 km/h, como Santander, con 59 km/h han anotado la cuarta y novena velocidad máxima de viento en España, por ese orden.

En cuanto a las temperaturas, destacan a nivel regional las dadas en Treto (19,8 grados centígrados), Ramales de la Victoria (19,5ºC) y el aeropuerto Seve Ballesteros (19ºC) sobre la medianoche, que se han quedado a tanto solo varios grados de la máxima nacional que ha registrado San Sebastián de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife) con 23,6ºC a las 00.00 horas.