El MITECO invertirá 360.000 euros en renovar seis estaciones automáticas de la AEMET de Cantabria - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) invertirá 360.000 euros en renovar seis estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) de Cantabria. Asimismo, renovará el radar situado en Asturias y que se coordina desde Santander, cuya sustitución supone una inversión de 900.000 euros.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en su visita al centro territorial de la AEMET, ubicado en la costa norte de Santander, en Cueto, donde trabajan 30 profesionales de la Agencia, dirigidos por Sergio Fernández.

Casares ha detallado que se van a renovar seis estaciones meteorológicas automáticas de las 22 existentes en Cantabria: Alto Campoo, San Vicente de la Barquera, Torrelavega, Castro Urdiales, Polientes y Nestares. A ellas, se unen las 55 estaciones manuales de colaboradores.

"Quiero poner en valor el compromiso del Gobierno de España y el Ministerio para la Transición Ecológica por sus inversiones para mejorar los servicios públicos", ha afirmado el delegado, que ha detallado que estas renovaciones se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con el que, gracias a los fondos europeos, "estamos transformando el país".

Por otro lado, ha puesto en valor el "extraordinario" trabajo de la AEMET en Cantabria y en toda España y que es "fundamental" en materia de prevención. "Los avisos que realizan son claves para que las autoridades puedan decidir sobre alertas ante fenómenos meteorológicos adversos o emergencias", ha indicado Casares.

En este sentido, se ha referido a la ola de incendios que ha afectado este verano al país y en la que la labor de la AEMET ha sido "decisiva" en la lucha contra el fuego.

En otro orden de asuntos, Casares ha destacado otros trabajos de la AEMET en Cantabria "menos conocidos", especialmente la coordinación de las previsiones meteorológicas para la operativa de los aeropuertos de todo el norte de España, en concreto de los 10 aeródromos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra.

"Para que se hagan una idea, el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander no podría funcionar sin el trabajo que se hace desde el observatorio meteorológico que tiene la AEMET en el aeropuerto y que cada 30 minutos emite avisos con previsiones para garantizar la seguridad de los vuelos", ha explicado el delegado.

Para finalizar, ha resaltado de nuevo la importancia de la AEMET en la situación actual en la que "la emergencia del cambio climático" hace que "cada vez sean más los fenómenos adversos y extremos" y cuyo trabajo contribuirá a la hora de adoptar medidas o emitir alertas ante intensas lluvias, incendios o altas temperaturas.

"Es clave trabajar en la emergencia del cambio climático, para cuidar y proteger a la ciudadanía. La AEMET es fundamental y vamos a trabajar junto a ellos para reforzar todo ese trabajo que mejore la vida de la de la gente", ha concluido.