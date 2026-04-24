El Miteco no tiene "de momento nada que decir" sobre la dimisión o cese del jefe de Costas investigado por El Bocal

Archivo - Equipos de rescate y servicios de emergencias junto a la pasarela de El Bocal - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Energética y el Reto Democrático (MITECO), del que depende la Demarcación de Costas en Cantabria, no tiene "de momento nada que decir" sobre la posible dimisión o cese del jefe de este departamento, José Antonio Osorio, investigado junto a otros dos funcionarios por seis posibles delitos de homicidio por imprudencia grave tras la colapso de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, en la que el pasado 3 de marzo murieron otros tantos estudiantes y una séptima joven resultó herida grave.

Fuentes del MITECO consultadas por Europa Press han declinado pronunciarse sobre la hipotética marcha o desalojo de Osorio del cargo, en el que lleva tres décadas, y consideran que por ahora no hay nada que comentar al respecto pues es una "decisión" que compete al implicado, que el próximo 15 de mayo declarará ante la jueza que instruye la causa junto a los otros dos investigados de Costas.

Se trata, además de Osorio -que lo está como director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014 al que pertenece la estructura siniestrada-, del jefe de Servicio de Proyectos y Obras desde que se instaló la infraestructura hasta mayo de 2023, cuando se jubiló; y quien le sucedió en el cargo y lo ostenta en la actualidad, Enrique Rodríguez Sánchez.

En el Ministerio se remiten a las declaraciones realizadas en su día por la titular del departamento y vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Sara Aagesen, que señaló que será la jueza quien dirima las responsabilidades del suceso, que fue "totalmente dramático" y algo que "nunca debería ocurrir".

"Desde el Ministerio hemos estado siempre diligentes con todo el litoral español", apuntó la ministra, para indicar que en el MITECO estaban impulsando que se sepa "qué ocurrió, por qué ocurrió y que no vuelva a ocurrir".

Al día siguiente, y desde el lugar de los hechos, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (PSOE), habló de "responsabilidad de las tres administraciones" -Ministerio, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Santander- respecto a la seguridad ciudadana y con motivo de la tragedia al ceder y romperse la estructura de madera.

Y este jueves, el PSOE de Cantabria ha considerado que el jefe de la Demarcación de Costas "debe dimitir", como ha manifestado la portavoz del partido, Ainoa Quiñones, un día después de que el secretario general de la formación y delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares, comentara que él tenía "claro lo que haría para mantener el nombre de las instituciones públicas y para poder defenderme con la mayor garantía posible".

Según el informe pericial encargado por la jueza a un ingeniero de Caminos para determinar las causas de lo ocurrido, la pasarela cedió y se rompió por un fallo de la unión de apoyo de vigas secundarias sobre principales tras la rotura de un herraje por efecto de la corrosión.

La magistrada de la Plaza 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander cree que la falta de mantenimiento del puente podría constituir una "negligencia grave" que justifica la acción penal por posible comisión de seis delitos de homicidio y uno de lesiones, ambos por imprudencia grave, frente a los tres funcionarios de Costas.