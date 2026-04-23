El PSOE cree que el jefe de Costas "debe dimitir" por El Bocal

La portavoz del PSOE, Ainoa Quiñones - PSOE

SANTANDER, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE cree que "debe dimitir" el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, uno de los tres funcionarios de este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica que están siendo investigados por seis posibles delitos de homicidio por imprudencia grave en relación al accidente de la pasarela costera de El Bocal --uno por cada víctima mortal del trágico suceso-- y otro de lesiones, también por imprudencia (por la única superviviente, herida de gravedad).

"Desde el Partido Socialista siempre hemos mantenido el mismo criterio: evidentemente, hay que depurar todas las responsabilidades políticas y técnicas", ha afirmado este jueves la portavoz del PSOE cántabro, Ainoa Quiñones, a preguntas de los periodistas.

Así lo ha señalado después de que el líder del partido y delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, dejara ya entrever el miércoles esta postura aunque de una forma no tan rotunda.

Y es que, cuestionado acerca de si estos funcionarios deberían dimitir o si, en caso de no hacerlo, tendrían que ser apartados de sus cargos, Casares explicó que la Demarcación no está integrada en la estructura de la Delegación y depende "directamente" del Ministerio, pero añadió que si le correspondiera a él la decisión, tendría "claro lo que haría para mantener el nombre de las instituciones públicas y para poder defenderme con la mayor garantía posible".

Con estas declaraciones, Quiñones cree que Casares "dejó claro" que Osorio debería dimitir, que es lo que ella también considera que tendría que hacer el jefe de Costas.

Sin embargo, y tal y como indicó Casares, la portavoz socialista ha añadido que "tendrá que ser Costas o el propio Ministerio quien determine o tome la decisión de cesar al responsable de Costas".

Quiñones ha insistido que hay que "depurar todas las responsabilidades políticas y técnicas" en relación a este caso.

Ha señalado que la investigación judicial en marcha "está depurando todas las responsabilidades jurídicas" y está permitiendo conocer "datos que antes no conocíamos".

Quiñones cree que el PSOE "desde el principio" ha mantenido que "todos los que tengan responsabilidad, deberían asumirla porque además es lo que hay que hacer para honrar a las víctimas y a sus familias de este terrible accidente", ocurrido el pasado 3 de marzo y en el que fallecieron seis jóvenes (de Camargo, Vizcaya, Guadalajara y Almería) y otra (de Álava) resultó herida tras colapsar la pasarela costera en la que se encontraban.

DEPURAR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS EN EL AYUNTAMIENTO

"Aquí no estamos hablando de echar la culpa a unos y eximir a otros", ha dicho la socialista, que considera que también se deberían depurar responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Santander (el propio Casares o el portavoz socialista en el Consistorio, Daniel Fernández, han pedido la dimisión de la alcaldesa, la 'popular' Gema Igual).

Así, ha insistido que el Consistorio dejó "sin vigilar" la senda costera que "ellos mismos encargaron que se hiciese" al Gobierno de España durante la etapa del PP.