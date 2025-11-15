Modesto Chato recibe el título de Hijo Adoptivo de Cantabria: "Llevo dentro esta tierra y su cultura"

SANTANDER, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fundador y presidente de UNATE, Modesto Chato de los Bueys (Palencia, 1935), ha recibido este sábado el título de Hijo Adoptivo de Cantabria que ha recogido de manos de la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de Festivales.

Chato, que ha sido reconocido por sus "excepcionales méritos", sobre todo vinculados a la educación, ha dicho que la mayoría de sus más de 90 años están anclados a la región y ha señalado sentirse "un migrante bien recibido". "Llevo dentro esta tierra y su cultura", ha afirmado.

Ha agradecido al Gobierno esta distinción que ha reconocido le hace "inmensamente feliz" y que significa que "esta tierra en la que no nací, pero tanto amo, me corresponde con la generosidad de las instituciones y desde el tejido social". Igualmente, ha tenido palabras de agradecimiento a su familia y a las personas que le han acompañado en la vida y en el ámbito profesional.

Y ha advertido que este título, que "con tanto orgullo mostraré", "no me jubila", sino "todo lo contrario", puesto que a pesar de que ya no tiene "ni la energía ni la velocidad de hace unos años", sí "la misma convicción y la misma ilusión". Por ello, estará al frente del equipo de UNATE para "garantizar, reclamar, cuidar y acompañar a las instituciones municipales y autonómicas con las que tanto nos queda por hacer".

Por último, Chato, que ha finalizado su intervención con un poema de José Hierro, ha señalado que se siente "cuidado y respetado" y ha reafirmado que su "tarea" seguirá siendo ayudar a que los proyectos de UNATE se realicen, institución académica que próximamente celebrará su 50 aniversario.

También ha sido fundador y presidente de la Asociación Profesional de Agencias de Viajes de Cantabria y secretario general del Ateneo de Santander.

Con este reconocimiento, Chato se convierte en la octava personalidad que recibe este título, junto a José Hierro, Ambrosio Calzada, Florencio de la Lama, Jesús de Polanco, Modesto Tapia, Segundo López Vélez y Paloma O'Shea.

SIGUE INSPIRANDO

Por su parte, Buruaga ha ensalzado su labor y ha reconocido su trabajo "generoso, visionario y constante" que ha dejado "huella en la educación y la cultura de Cantabria", y ha alabado su "constancia, resistencia, sentido de la responsabilidad y la capacidad de inspirar confianza con el ejemplo".

De él también ha destacado que encarna las virtudes que mejor definen a los cántabros, "la perseverancia del trabajador, la honradez y el sentido del deber, la hospitalidad del hombre abierto al mundo, el amor por la cultura y la educación y la generosidad de quien cree en la comunidad como valor esencial".

"En Modesto se funden las raíces y el espíritu de Cantabria", ha resumido la jefa del Ejecutivo, que ha dicho que "antes de que Cantabria fuera comunidad autónoma, ya era un embajador de nuestra tierra", a través de las Aulas de la Tercera Edad, germen de UNATE.

Además, ha afirmado que su mensaje --el de que los mayores deben ocupar un lugar protagonista-- "sigue siendo una inspiración para políticas y programas actuales", como el Consejo de Mayores o la Estrategia para la Prevención de la Soledad No Deseada, ha mencionado.

"Cantabria jamás olvidará tu servicio y te llevará para siempre en su corazón (...) con gratitud, con admiración, porque con tu ejemplo nos ha enseñado que aprender juntos es la mejor manera de crecer como personas y de crecer como sociedad", ha reconocido Buruaga.

El exrector de la Universidad de Cantabria (UC), Ángel Pazos, ha sido el encargado de leer la laudatio, en la que ha hecho un repaso por la trayectoria del homenajeado y ha destacado su visión de futuro y su reivindicación de las personas mayores.

En el acto han estado presentes la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; el delegado de Gobierno, Pedro Casares; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral; la rectora de la UC, Conchi López; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, así como varios consejeros.

HIJO ADOPTIVO

El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión del 25 de septiembre el decreto por el que se otorga el título de Hijo Adoptivo de Cantabria a Modesto Chato de los Bueys, en reconocimiento a su extraordinaria labor en beneficio de la sociedad cántabra.

Durante la tramitación del expediente se han recibido numerosos escritos de adhesión procedentes de entidades culturales, sociales y educativas, como el Ateneo de Santander, la Asociación de Mayores Eulalio Ferrer, el Colegio de Economistas, El Diario Montañés o la Fundación Gerardo Diego, entre otras, así como de personalidades y ciudadanos que han querido mostrar su apoyo a la concesión de este reconocimiento.

Estas adhesiones han puesto de manifiesto la conveniencia y el consenso social en torno a la figura de Chato, destacando su capacidad para aunar voluntades e implicar a personas e instituciones en proyectos de gran impacto social.