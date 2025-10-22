Molleda denunciará este jueves a Buruaga por injurias, calumnias y perjuicio al honor

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Cantabria, Agustín Molleda - PSOE - Archivo

Tras calificar ésta de "corrupción de libro" que él y su hermana obtuvieran plaza en el Ayuntamiento de Cartes cuando Molleda era alcalde SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Cartes y secretario de Organización del PSOE a nivel regional, Agustín Molleda, presentará este jueves, 23 de octubre, una querella contra la presidenta de Cantabria y del PP autonómico, María José Sáenz de Buruaga, por presuntas injurias, calumnias y perjuicio al honor en relación a las plazas fijas que consiguieron tanto él como su hermana en el Ayuntamiento cuando el socialista estaba al frente de la Alcaldía.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del PSOE tras avanzárselo a la Cadena Ser.

Molleda presentará la querella después de que Buruaga, durante su intervención en el Foro Económico de El Diario Montañés del pasado 15 de octubre, calificara como "corrupción de libro" este asunto y lo considerara "cuestionable" en lo legal e "infumable" en lo ético y político.

Previamente a las palabras de Buruaga, Molleda había anunciado en redes sociales que iba a iniciar acciones legales "para desmontar una maniobra de desgaste político y una noticia inventada y manipulada".

De hecho, una vez que la presidenta realizó estas declaraciones, el socialista ya le advirtió que, si no pedía disculpas, sería "la primera persona en pisar sede judicial sobre este tema".