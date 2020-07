Montero garantiza al PRC que los PGE recogerán sus acuerdos con el PSOE

MADRID/SANTANDER, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado al Partido Regionalista de Cantabria (PRC) que el documento de Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogerán los acuerdos que alcanzó el PSOE y la propia formación cántabra para la formación del Ejecutivo de regionalistas y socialistas en Cantabria.

"No tenga duda", ha contestado Montero a una pregunta del senador del PRC, José Miguel Fernández Viadero, durante la sesión de control al Gobierno, en la que instaba al Ejecutivo a comprometerse a rubricar en los Presupuestos estos acuerdos entre ambas formaciones.

"En mi tierra, un apretón de manos era suficiente para cumplir un compromiso, ustedes ahora no sólo tienen dada la palabra sino un documento firmado", ha dicho el parlamentario cántabro.

La ministra se ha comprometido a llevar estos acuerdos al documento de PGE, que aún no tiene fecha de presentación, si bien ha recriminado al PRC que "ponga en duda" que se vayan a cumplir estos compromisos cuando todavía no se ha elaborado el escrito de las cuentas públicas del año.

En su turno de réplica, el senador del PRC ha asegurado que "no pone en duda nada", pero ha invitado a Montero a "revisar" el último documento de PGE --el proyecto económico fallido de 2019--, porque, a su juicio, "Cantabria no sale muy favorecida".

"Los cántabros no merecen ser maltratados por el Gobierno del Estado y ha llegado el momento de que en ese documento se reflejen los compromisos que el Gobierno tiene con Cantabria", ha sostenido.

En su intervención en la Cámara Alta, el senador regionalista ha enumerado las inversiones plasmadas en el denominado 'papeluco': las conexiones ferroviarias con Madrid y Bilbao; el desarrollo del Plan de Cercanías; el centro logístico de La Pasiega; la deuda de Valdecilla; el compromiso del ministro Pedro Duque con el Instituto de Hidraúlica Ambiental, dependiente de la Universidad de Cantabria; o las obras del Desfiladero de la Hermida, Lanestosa, San Glorio o el tercer carril con Bilbao.

"Inversiones en infraestructuras que ayudarían a reactivar la economía", ha advertido Fernández Viadero, quien ha apuntado que Cantabria es la comunidad "con la mayor dispersión poblacional, peor orografía" y que "peores comunicaciones tiene".

Montero ha recalcado su compromiso de llevar a los PGE estos acuerdos y ha aprovechado para pedir el apoyo al resto de formaciones a estas cuentas.

Fernández Viadero ha subrayado que Cantabria, y el PRC, no pide "nada que otros no tengan" y ha lamentado que Cantabria sea la comunidad autónoma que "menos recibe" del fondo no reembolsable de 16.000 millones. "No nos dan ni lo que representamos en tanto por ciento de población", se ha quejado.

Igualmente, ha denunciado nuevamente que se recurra el pago de los 22 millones de euros adeudados del ejercicio de 2016 de las obras de Valdecilla y que se deniegue la devolución de los 45 millones de euros del IVA de diciembre de 2017.