El Monumento al Indiano de Peña Cabarga abrirá su mirador superior en Semana Santa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantur ampliará los horarios y servicios en sus instalaciones en Semana Santa y ofrecerá nuevos atractivos a los visitantes, entre ellos, la apertura del mirador situado en el anillo superior del Monumento al Indiano de Peña Cabarga, en la torre de 38,31 metros de altura y situada a 600 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de la Sierra de Peña Cabarga.

El mirador está acristalado de suelo a techo y cuenta con una inclinación hacia el exterior de 10 grados que permitirá vivir la experiencia de sentir la sensación de estar al vacío contemplando los paisajes de Cantabria y una panorámica de 360 grados.

La apertura del mirador completa la visita a la Sala de Experiencias, inaugurada el pasado mes de julio y dotada de tecnologías avanzadas que ofrecen una experiencia inmersiva única e innovadora centrada en la geografía, la historia y la cultura de Cantabria.

Además, el Monumento al Indiano, junto con otras instalaciones de la sociedad pública como el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el Teleférico de Fuente Dé y la red de oficinas de información turística, reforzarán sus horarios e incorporarán servicios especiales durante los días festivos, entre el miércoles 1 de abril y el domingo 5 de abril, con el objetivo de mejorar la atención y la experiencia de los visitantes durante los días de mayor afluencia.

CABÁRCENO

Por su parte, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno pondrá en marcha un servicio gratuito de ecobús que permitirá a los visitantes desplazarse cómodamente por el interior del parque. Esta iniciativa, además de reducir el tráfico, busca facilitar la movilidad a quienes acceden sin vehículo propio y fomentar alternativas sostenibles.

El servicio de autobús eléctrico contará con dos líneas, que operarán de 9.00 a 18.00 horas, con salidas cada media hora desde el aparcamiento de La Mina y desde la estación de telecabina situada en la zona de Rinocerontes.

Además, durante el Viernes Santo, sábado y domingo (3, 4 y 5 de abril) se ofrecerán visitas guiadas en bicicleta eléctrica. Se trata de una modalidad de entrada que, además de esta actividad, incluye el acceso de día completo al parque y a las telecabinas.

Las entradas deberán adquirirse con al menos 72 horas de antelación a través de la página web oficial del parque, que, durante estos días, ampliará su horario de acceso y mantendrá abiertas todas sus taquillas entre las 9.00 y las 18.00 horas: cuatro en Obregón, dos en el pueblo de Cabárceno y otras dos en el lago del Acebo.

Las telecabinas comenzarán a funcionar a las 9.15 horas y se permitirá acceder hasta las 17.45 horas. Las demostraciones de técnicas de vuelo de aves rapaces tendrán lugar tres veces al día: a las 12.00, 15.30 y 17.30 horas. La Casa del Oso, gestionada por la Fundación Oso Pardo, permanecerá abierta de 11.00 a 18.00 horas.

Asimismo, la oficina de información al visitante, situada frente al Reptilario, atenderá al público de 9.00 a 19.00 horas. Se habilitarán dos espacios informativos adicionales en las áreas de Elefantes y La Granja. También se ampliarán los horarios de los establecimientos de restauración y tiendas distribuidos por todo el parque.

TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ

El Teleférico de Fuente Dé también adaptará su horario del 2 al 5 de abril, adelantando la primera subida a las 9.00 horas y fijando el último viaje de regreso a las 19.00 horas.

Además, la oficina de turismo de la instalación estará operativa de 10.00 a 18.00 horas para ofrecer información a los visitantes sobre rutas y propuestas turísticas en la zona.

RAQUETADA Y FIESTA EN ALTO CAMPOO

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo celebrará los días 3 y 4 de abril, de la mano de Los 40, su fiesta 60 aniversario, coincidiendo con el fin de temporada.

El viernes, 3 de abril, se desarrollará una raquetada a partir de las 19.00 horas y el sábado 4, la estación acogerá 'Los 40 Sessions Alto Campoo' a cargo de los DJs de Los 40 David Álvarez y Jesús Taltavull. Durante el evento se realizará el sorteo de 35 de las sillas del remonte El Chivo retiradas este temporada.

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

La red de Oficinas de Información Turística dependiente de Cantur ampliará su horario de atención durante los días centrales de la Semana Santa. Las ubicadas en la Estación Marítima y en la zona de llegadas del aeropuerto mantendrán su horario ininterrumpido de 8.00 a 21.00 horas.

La oficina de Santillana del Mar abrirá de 10.00 a 19.00 horas; las situadas en la estación de autobuses de Santander, Laredo y Torrelavega prestarán servicio de 10.00 a 18.00 horas, mientras que la oficina de Castro Urdiales atenderá al público entre las 09.30 y las 18.00 horas.