Una moto que iba a adelantar a un coche parado choca contra la puerta al abrirla la pasajera y golpea a otra moto

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una motocicleta que iba a adelantar a un coche que estaba estacionado ha chocado contra la puerta del mismo, al abrirla la pasajera, y como comsecuencia del impacto, ha golpeado a otra moto.
Los hechos sucedieron ayer domingo por la tarde en la calle Vargas, cuando una motocicleta que se disponía a adelantar por la izquierda a un turismo que había parado para apear a una pasajera, colisionó contra la puerta del turismo cuando la mujer abrió la puerta.
Seguidamente, la motocicleta y su conductor cayeron hacia el lado izquierdo, golpeando a otra motocicleta que se encontraba estacionada.
Como consecuencia del accidente se ocasionaron daños materiales y resultó herido leve el motorista, de 35 años, que fue auxiliado por la Policía Local y posteriormente atendido por la dotación de una ambulancia del 061, que lo trasladó al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistido de sus lesiones.