Movellán, alcalde de Camargo: "Los españoles no nos acostumbraremos jamás a que el Gobierno hostigue a la Guardia Civil"

Foto de familia en el acto de conmemoración de El Pilar en Muriedas - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Camargo, Diego Movellán (PP), ha afirmado este domingo que los españoles "no nos acostumbraremos jamás a que el Gobierno (de España) hostigue a la Guardia Civil".

Así lo ha manifestado en el acto de conmemoración de la patrona de la Benemérita, la Virgen de El Pilar, que se ha celebrado en el Museo Etnográfico de Cantabria, ubicado en Muriedas, y en el que también ha intervenido el teniente de Puesto de Camargo, Francisco Álvarez Piris.

Cerca de 300 personas han participado en el acto en el que Movellán ha resaltado el trabajo de los agentes, así como su colaboración con la Policía Local en diferentes actuaciones.

Ha puesto en valor su papel "en uno de sus momentos más complejos", en el que los guardia civiles han de servir a los ciudadanos del país "trabajando bajo un Gobierno que pervierte los términos", ya que "castiga a los buenos y premia a los corruptos", a la vez que "debilita nuestras fronteras", ha dicho, "y trata de minar vuestra moral mediante la privación de los recursos más básicos y el más cutre y vergonzoso intento de descrédito que se recuerda".

En un contexto en el que la Guardia Civil "se ha visto obligada a "defenderse desde el silencio y la lealtad", y en el que la democracia española "depende cada día menos del Congreso de los Diputados y más de la UCO", el alcalde de Camargo ha subrayado la "inquebrantable fidelidad a la justicia y a la ley" de los profesionales de este cuerpo, que "van a sacar" a los españoles de "esta comedia de enredos" de la mano de unos jueces junto a los que la Guardia Civil "combate hoy en esa trinchera por la libertad y el regreso del sentido común".

"Cuando los buenos se unen, el mal retrocede", ha enfatizado el regidor, quien ha valorado la próxima incorporación de 23 nuevos agentes al Puesto de Camargo como una suma "que multiplica nuestras capacidades".

Por último, ha tenido unas palabras para las familias de los miembros de este Cuerpo que "comparten con vosotros el sacrificio, la entrega y las preocupaciones", y que también "deben compartir los honores" por ser "la fuerza silenciosa que os sostiene".

Por su parte, el nuevo teniente de Puesto de Camargo ha agradecido la acogida recibida entre los guardias civiles y la Policía Local y ha apostado por mantener la ilusión por la labor que realiza el Cuerpo para solucionar las vicisitudes que pueden surgir.

DISTINCIONES

En el transcurso del acto se ha hecho entrega de recompensas y distinciones a agentes, personas e instituciones que han destacado por su trayectoria profesional o por su colaboración.

En esta edición, el guardia civil Carlos Hallado Arenales ha recibido la Cruz de Oro a la Constancia en el Servicio, así como la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco.

Por su parte, la guardia civil Gema Giménez Hierro ha sido distinguida también con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco.

Asimismo, doce miembros de la unidad han sido reconocidos por servicios de especial relevancia a nivel nacional realizados a lo largo del último año, entre ellos, el esclarecimiento de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, secuestro, lesiones graves o robos con violencia e intimidación, así como por su intervención en la localización de un hombre de avanzada edad y en situación de desamparo, a quien consiguieron rescatar con vida.

Los reconocidos han sido el capitán Juan Carlos Martín González, el cabo primero Alberto Gómez Merino y los guardias civiles Eduardo Antonio García Gómez, Víctor Manuel García García, José Antonio Parada Clérigo, Francisco Juan Jurado Quintana, Jesús María González Beato, José Antonio Pereda Agudo, Óscar González Miguélez y Virginia Lastra Echarandio.

El acto ha sido escenario de la entrega de un reconocimiento a la Junta Vecinal de Camargo por "su estrecha colaboración" con el Puesto de la Guardia Civil, y a la empresa de seguridad Selec Global Security, por "su continua disponibilidad y cooperación" en los dispositivos de seguridad establecidos con motivo de los diferentes eventos celebrados en el municipio. Se ha concluido con un homenaje a los agentes fallecidos, ha informado el Consistorio.