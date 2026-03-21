Muere un hombre en Santander al parecer tras una discusión y la Policía detiene al presunto agresor

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SANTANDER 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto esta tarde, en la plaza Simón Cabarga en Santander, al parecer tras una discusión, y la Policía Nacional ha detenido al presunto agresor, que se encontraba en este mismo lugar, si bien mantiene la investigación abierta.

Así lo ha informado este Cuerpo, que ha precisado que la Sala del 091 recibió el aviso sobre una agresión en la citada calle sobre las 16.00 horas.

Las dotaciones policiales se trasladaron al lugar y vieron a dos hombres que estaban asistiendo a otro, que estaba tumbado en la calle y con una herida sangrante en la cabeza.

Poco después acudieron los servicios sanitarios, que prestaron las primeras asistencias in situ al herido, al que posteriormente trasladaron al servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde más tarde falleció.

Los agentes identificaron a las personas que se hallaban en el lugar, entre los que se encontraba el presunto agresor, que fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

Las primeras averiguaciones apuntan a que los hechos iniciaron en el transcurso de una discusión.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido.