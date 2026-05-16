Muere Manuel Vinatea, expresidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria

Manuel Vinatea - ESQUELAS DE CANTABRIA

SANTANDER 16 May. (EUROPA PRESS) -

Manuel Vinatea, expresidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria y Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores Virgen del Puerto de Santoña durante dos décadas, ha fallecido este viernes en Laredo a los 88 años.

El funeral se celebrará hoy, a las 12 horas, en la iglesia parroquial Santa María del Puerto de Santoña.

La muerte de Vinatea ha generado numerosas muestras de dolor y reconocimiento en Cantabria, como las de la consejera de Pesca, María Jesús Susinos, que en sus redes sociales lamenta la pérdida de 'Lolo', "uno de esos pescadores ilustres que entregó su vida a la pesca y a la mar".

Señala Susinos que Vinatea se enroló en 14 barcos y durante dos décadas ocupó el cargo de Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores Virgen del Puerto de Santoña. "Hoy la pesca de Cantabria se siente un poquito más huérfana. Mi más profundo pésame a su familia, a sus seres más queridos y a la Cofradía de Santoña".

También el Ayuntamiento de Santoña expresa su pesar por despedir "con enorme tristeza a una de esas personas que dejan huella para siempre en nuestra villa, Lolo Vinatea, Patrón Mayor y gran referente del mundo de la mar".

El Consistorio destaca que dedicó gran parte de su vida al sector pesquero "y a la defensa de nuestras tradiciones marineras, llevando siempre el nombre de Santoña con orgullo y compromiso".

Además, "tuvo el honor de ser pregonero de las Fiestas de la Virgen del Puerto en 2024, un reconocimiento al cariño y respeto que el pueblo le profesaba".

"Con su cercanía, su carácter y su amor por Santoña, Lolo formó parte de la historia viva de nuestro pueblo y del alma marinera que nos identifica. Desde aquí queremos trasladar nuestro más sincero pésame a su familia, amistades y a todas las personas que hoy sienten su pérdida. Descansa en paz, Lolo. Santoña no te olvidará", concluye el Ayuntamiento.