Muere sepultado por un desprendimiento en Orejo un trabajador de las obras de duplicación de la vía a Astillero

Imagen del tramo Orejo-Astillero - EUROPA PRESS

SANTANDER 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha fallecido este sábado por la tarde a consecuencia de un desprendimiento en el barrio de La Estación, en Orejo (Marina de Cudeyo), durante las obras de duplicación de la vía del tramo de la línea C-3 comprendido entre dicha localidad y Astillero, que forma parte del Plan de Cercanías.

Los hechos han ocurrido a las 16.30 horas, aproximadamente, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

En el dispositivo desplegado han intervenido la Policía de Marina de Cudeyo y un forense, que ha llegado al lugar en torno a las 19.00 horas, entre otros.