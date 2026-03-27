Multado con 1.920 euros e inhabilitado para tener animales por golpear a un perro que se acercó a los suyos

Archivo - Imagen de archivo de un Husky - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Santander ha condenado a un hombre al pago de una multa 1.920 euros por agredir a un cachorro de husky siberiano, al que golpeó con un palo en dos ocasiones cuando se acercó a sus dos perros, de raza pequeña.

En una sentencia que no es firme porque cabe contra ella recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, la titular de la Plaza número 2 de la Sección Penal le considera autor de un delito de maltrato animal y, además de la pena de multa, le inhabilita durante un año y medio para la tenencia de animales y para desarrollar cualquier oficio o actividad que conlleve relación con estos.

También, en concepto de responsabilidad civil, la juez establece que debe indemnizar en 275 euros por daños morales al dueño del perro y a su madre, que era quien lo paseaba cuando se produjo la agresión.

"No solo hay dolor y sufrimiento en el animal", sino también en el dueño y en su madre, quienes "también sufren el padecimiento que aprecian en aquel". Algo que, según recoge la sentencia, "se encuentra constatado en la crisis de ansiedad" que sufrió la mujer a consecuencia de los hechos.

Además, el condenado deberá cubrir los gastos médicos y las sesiones de adiestramiento que ha recibido el animal para tratar el temor que desarrolló a personas que portan palos o similares.

Según los hechos que se declaran probados en la sentencia, el hombre "golpeó en dos ocasiones con un palo en el lomo" al perro cuando este se acercó a los suyos. El animal sufrió lesiones consistentes en dolor en el costillar y en extremidad trasera y recibió tratamiento con antiinflamatorios.

Ante la agresión, la mujer intervino para parar el tercer golpe que el agresor iba a lanzar al perro, recriminándole que no le pegase.

Para la magistrada, los hechos han quedado acreditados a la vista de las declaraciones testificales prestadas en el juicio, y también del propio acusado, quien alegó que le golpeó con la mano porque el perro iba a morder a los suyos.

Sin embargo, la sentencia descarta una intervención del acusado en defensa de sus canes porque todas las testificales señalan que el cachorro no agredió a los perros y que tampoco reaccionó violentamente después de los golpes.