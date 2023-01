Muse vende 17.000 entradas en media hora para el concierto de julio en Santander

Las entradas para el concierto de Andrea Bocelli en Santo Toribio saldrán a la venta en unos quince días



SANTANDER, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concierto que ofrecerán Muse y Royal Blood el 4 de julio en Santander con motivo del Año Jubilar Lebaniego ha vendido 17.000 entradas en la primera media hora a disposición del público.

Así lo ha informado el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, y presidente del patronato de la Fundación Camino Lebaniego, Javier López Marcano, que ha celebrado el "éxito rotundo" de la propuesta.

Este martes, a las 12.00 horas, en las plataformas Livenation.es y Ticketmaster se han puesto a la venta las entradas de la banda británica, bajo el título 'Muse | Will Of The People World Tour. Año Jubilar Lebaniego 2023-2024'.

"Treinta minutos después las expectativas de venta se han cumplido", ha destacado López Marcano, para quien se trata de "uno de los espectáculos de música más esperados del Año Jubilar Lebaniego", además de ser única fecha en España.

Tras el éxito mundial de su noveno álbum de estudio 'Will Of The People', Muse, la banda de rock ganadora de varios premios Grammy y numerosos discos de platino, contará con Royal Blood como artistas invitados de lujo en su concierto en Santander.

Muse está integrada por Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme. Desde su formación en 1994 ha publicado nueve álbumes de estudio, llegando a vender más de 30 millones de copias en todo el mundo.

Su último álbum, 'Will of the People', debutó en el número 1 en varios países, incluyendo el Reino Unido (donde alcanzaron su séptimo número 1 consecutivo), Austria, Francia, Finlandia, Italia y Suiza. Su anterior álbum, 'Simulation Theory', también debutó en el número 1 en múltiples territorios. Previo a éste, publicaron 'Drones', en 2015, que ganó un Premio Grammy al Mejor Álbum de Rock, el segundo de la banda.

Marcano presentó en FITUR el avance provisional de programación del primer semestre del Año Jubilar, minutos después de que la página oficial de la banda hiciera pública en todos sus perfiles la noticia de una nueva fecha en su gira mundial.

"Este concierto atraerá turismo de distintos países a nuestra región, dándose a conocer el Año Jubilar Lebaniego y los caminos de peregrinación Patrimonio de la Humanidad que atraviesan Cantabria, el Camino de Santiago del Norte y el Camino Lebaniego hasta Santo Toribio de Liébana", ha destacado el consejero.

Por otro lado, Marcano ha comunicado que el otro gran evento musical, Andrea Bocelli en el entorno del Monasterio de Santo Toribio de Liébana, que además forma parte de los eventos excepcionales de apertura de la Puerta del Perdón, pondrá a la venta las entradas en unos quince días. La fecha exacta se dará a conocer a la mayor brevedad a través de la Fundación Camino Lebaniego y de Livenation.es.

La programación del Año Jubilar Lebaniego contará con más de 400 actividades que incluyen 150 conciertos, 10 ediciones especiales y exposiciones, 50 planes de mejora de infraestructuras en los caminos, 20 fiestas tradicionales, 70 eventos deportivos, 30 espectáculos de artes escénicas y 20 programas gastronómicos.