El Museo de Altamira inaugura una muestra dedicada a sus 'Vínculos' con el Festival Internacional de Santander - MUSEO ALTAMIRA

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira ha inaugurado en su espacio 'Vínculos' una exposición dedicada al Festival Internacional de Santander (FIS) con motivo de su 75ª edición. Esta fecha coincide además con el 25 aniversario del museo dependiente del Ministerio de Cultura.

La muestra, que se puede visitar hasta el 25 de octubre, se centra en los lazos históricos entre el FIS y el entorno de Altamira, lugar en el que se realizan varios de los conciertos de su ciclo 'Marcos históricos'.

La exposición pone de relieve la estrecha relación que numerosos artistas participantes en el festival han mantenido con la cueva de Altamira. A lo largo de los años, muchos de ellos han aprovechado su presencia en Cantabria para visitar este enclave patrimonial atraídos por la relevancia de sus pinturas.

Así, reúne recuerdos de estas visitas entre los que se encuentran fotografías, programas, carteles y revistas, en su mayoría procedentes de la colección del Festival Internacional de Santander.

Como complemento sonoro, el espacio incorpora la grabación del 'Cuarteto número 4 Cuevas de Altamira' del compositor español Carlos Cruz de Castro. La pieza, dedicada al crítico cántabro Leopoldo Hontañón, fue un encargo de los organizadores del certamen al compositor y fue estrenada por el Cuarteto Parisii en 1998 en los jardines del balneario de Liérganes.

Entre los protagonistas de la exposición figuran personalidades como el director de orquesta Ernest Ansermet (1883-1969), la soprano Victoria de los Ángeles (1923-2005) y el director de orquesta y violinista Yehudi Menuhin (1916-1999). La muestra incluye además el Libro de Firmas del Museo de Altamira, donde puede verse, entre otras, la de la directora del Ballet Bolshòi de Moscú correspondiente al año 1970.

El Festival Internacional de Santander nació en 1948 impulsado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Fue en 1952 cuando se consolidó como un evento especializado en música clásica y artes escénicas con sede en la Plaza Porticada de Santander.

Posteriormente, en 1991, el certamen se trasladó a su actual ubicación en el Palacio de Festivales de Cantabria, desde donde ha continuado su desarrollo y crecimiento. Actualmente, ha extendido su actividad por toda la comunidad autónoma organizando conciertos de música clásica y antigua en espacios de especial valor patrimonial dentro del programa 'Marcos históricos'.

El FIS es uno de los festivales históricos de España, como el de Granada, y uno de los más antiguos de Europa. Este mismo año ha sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público por el Gobierno de España.