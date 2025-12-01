El Museo Cántabro del Ferrocarril se incorpora a la lista roja de Hispania Nostra por su "futuro incierto"

Museo del Ferrocarril - HISPANIA NOSTRA
El Museo Cántabro del Ferrocarril, ubicado en Santander junto a las vías de tren, ha entrado en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra por enfrentarse a un futuro "totalmente incierto, con amenaza de pérdida patrimonial e histórica".
Hispania Nostra explica que el proyecto de integración ferroviaria de la capital obliga al desalojo y derribo del edificio que ocupan actualmente el museo y la Asociación Cántabra de Amigos del Ferrocarril (ACAF), mediante contrato de arrendamiento.
Sin embargo, subraya que no está definido "dónde se va a resguardar, ni si quiera temporalmente, todo su contenido", ni se ni tiene certeza de que este patrimonio "tenga cabida" en un futuro Museo del Ferrocarril, de que éste se pueda crear y "mucho menos cómo se va a gestionar".
El espacio actual del museo acoge distintos elementos del patrimonio histórico ferroviario e industrial vinculados a Cantabria, como un silbato de mano, una locomotora de vapor de 1912, un uniforme, la locomotora quitanieves mas grande de España, un telégrafo de 1880, un diorama de 2010, archivo documental y fotográfico, biblioteca temática, artilugios ferroviarios, herramientas, faroles ferroviarios, billetes, señales, semáforos, etcétera.
La mayor parte del material móvil está incluido en el Inventariado General del Patrimonio Cultural de Cantabria y se encuentra en "muy buen estado" de conservación, bien porque se ha preservado o porque se ha restaurado, señala Hispania Nostra.
La mayoría de las piezas del material móvil están depositadas o cedidas por otras instituciones, como la Fundación de los Ferrocarriles Españoles o las empresas públicas regionales MARE y SODERCAN, así como empresas privadas, como Global Steel (Grupo CELSA) mediante contratos de cesión que obligan a su buena conservación y cuidado.