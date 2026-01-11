El musical de Tarzán desembarca el viernes y el sábado en el Palacio de Festivales - PFC

SANTANDER 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El musical de Tarzán desembarcará el viernes y el sábado, días 16 y 17 de enero, en el Palacio de Festivales de Cantabria (PFC), con una sesión cada día.

La obra tiene una duración de 120 minutos y tendrá lugar el viernes 16, a las 19.30 horas, y el sábado 17, a las 17 horas, ha informado el PFC.

Llamada 'Tarzán, el musical', esta producción de Theatre Properties, en colaboración con Atresmedia, ofrecerá una experiencia visual marcada por una escenografía que recrea la selva africana, vestuarios y caracterizaciones detalladas y un elenco formado por acróbatas, bailarines, cantantes y actores.

Bajo la dirección, libreto y letras de Silvia Villaú Música, cuenta con la dirección musical de José Enrique de la Vega; la dirección vocal de Carlos J. Benito; las coreografías José Félix Romero; las acrobacias y luchas de Eduardo Fedriani; el diseño de escenografía e iluminación de Tomás Padilla; el diseño de vestuario de Erika Herrera; el diseño de caracterización de José Sedano; el diseño de sonido de Adolfo Sánchez; y el diseño de audiovisuales de Gsus Villaú.

Ofrecerán un espectáculo "lleno de emoción, humor y fantasía donde la magia de la selva y el poder de la imaginación invitan a grandes y pequeños a vivir una aventura inolvidable. El musical destaca valores como la unión, la superación personal, la empatía y la protección del entorno natural".