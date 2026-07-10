El músico Mariu Torre ofrecerá el martes en el Castillo de Argüeso un concierto didáctico de música tradicional cántabra

El músico multiinstrumentista Mariu Torre - CURSOS DE VERANO DE LA UC

SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El músico multiinstrumentista Mariu Torre, único cántabro titulado en la especialidad de gaita, ofrecerá el martes 14 de julio, a partir de las 19.30 horas, un concierto didáctico en el Castillo Argüeso (Hermandad de Campoo de Suso) para descubrir la "riqueza" de la música tradicional de la comunidad autónoma.

La actuación se enmarca dentro de la programación de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) con el propósito de acercar el "valioso patrimonio cultural" que supone la música tradicional.

Según la UC, se trata de "una de las expresiones más genuinas de la identidad cultural de Cantabria". "Sus instrumentos, escalas y formas de interpretar dibujan un paisaje sonoro propio que durante siglos acompañó la vida cotidiana de los pueblos", ha recalcado.

CONCIERTO CON 15 INSTRUMENTOS TRADICIONALES Y CHARLA DIVULGATIVA

Además, ha subrayado que el concierto didáctico programado convertirá el Castillo de Argüeso "en un espacio para descubrir la historia, la cultura y la identidad de la región a través de la música".

Por su parte, Torre ha resaltado también que ofrecerá una experiencia que va "mucho más allá de un concierto convencional" ya que también incluye una charla divultativa.

A lo largo de la sesión interpretará alrededor de quince instrumentos tradicionales mientras desvela su origen, su función y el contexto histórico en el que fueron utilizados, un recorrido que se completará con la lectura de textos publicados en la prensa hace más de un siglo y con la audición de antiguas grabaciones, algunas procedentes de discos de pizarra anteriores a la Guerra Civil.

El músico ha afirmado que actuar en Argüeso "tiene un significado especial" para él. "Campoo es una de las zonas donde mejor se vive el folclore y las tradiciones dentro de Cantabria", ha señalado.

Durante el concierto sonarán instrumentos poco habituales para el gran público, como flautas elaboradas con cuerno de cabra o con hueso de ala de buitre, además de la runfla, nombre con el que en Cantabria se conocía al arpa de boca. Según Torre, cada uno de ellos permitirá explicar una parte de la evolución de la música popular cántabra.

En su opinión, la música tradicional ha ido adquiriendo un lenguaje propio a lo largo de las generaciones. "Existen unas escalas y unos giros muy particulares", ha indicado Torre, que considera que esa riqueza musical merece una mayor difusión y conocimiento, ya que "cualquiera reconoce bien el flamenco, pero no todos saben describir cómo es la música de Cantabria".

Para contribuir a su conservación, el intérprete ha defendido la importancia de acercar este patrimonio a los más jóvenes y recuperar las fuentes originales.

"Es imprescindible que aprendamos a identificar la música propia de Cantabria y que volvamos a escuchar las grabaciones que mejor conservan esa riqueza", ha indicado.

En ese sentido, ha apuntado que todavía se conservan numerosos registros históricos, desde antiguos discos de pizarra hasta grabaciones realizadas durante las décadas de 1970 y 1980 a personas que mantenían vivas las formas tradicionales de interpretar y cantar.

El concierto también pondrá de relieve la diversidad musical de la comunidad autónoma y mostrará cómo cada valle desarrolló instrumentos y repertorios característicos.

El recorrido incluirá referencias a figuras como Tomás García, intérprete de la chifla campurriana, y comenzará con los sonidos de un cuerno de vaca tudanca, utilizado antiguamente con una función más comunicativa que musical.

La propuesta concluirá con el acordeón, un instrumento que "revolucionó" la música popular y las formas de baile tradicionales. "Su aparición marcó el abandono de muchas costumbres y la incorporación de nuevos bailes, como el pasodoble o el vals, que se caracterizan por bailarse en pareja", ha explicado.

MARIU TORRE

Nieto del gaitero Julián Torre, natural de Bárcena, Mariu Torre es el único músico cántabro titulado en la especialidad de gaita, unos estudios que decidió cursar en el Conservatorio de Oviedo al comprobar que en Cantabria no existía una formación reglada en música tradicional.

Desde hace una década desarrolla su actividad profesional como músico autónomo, una labor que compagina con la enseñanza en escuelas de folclore, la investigación sobre el patrimonio musical de Cantabria y la divulgación a través de conciertos didácticos, una fórmula que comenzó en centros educativos y que hoy le ha llevado a teatros, festivales y ciclos culturales.

DOS PROYECCIONES

Además, el miércoles 15 el Castillo de Argüeso acogerá también la proyección del documental 'Cinco caminos, un mismo eco', seguida de un coloquio con la montañera y facilitadora de expresión artística Raquel García Ceballos.

El jueves 16 será el turno de 'Las que fueron a servir', una proyección acompañada de una mesa redonda en la que participarán la profesora de la Universidad del País Vasco Eider de Dios Fernández, el presidente de la Asociación Movimiento Cultural Iguña, Iván García Bartolomé, y la directora del documental, Patricia Hernández Guerrero.

Ambas actividades comenzarán a las 19.30 horas y forman parte de la programación cultural organizada por la UC en la Hermandad de Campoo de Suso.