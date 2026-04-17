Nacen por primera vez en el Ecomuseo Fluviarium de Liérganes dos nutrias enanas

Archivo - Las dos nutrias recién nacidas junto a sus padres en el Ecomuseo Fluviarium de Liérganes - FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE - Archivo

SANTANDER 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ecomuseo Fluviarium de Liérganes ha celebrado reciéntemente el nacimiento de dos nutrias asiáticas de garras pequeñas, también conocidas como nutrias enanas, con las que el centro cuenta ahora con una familia de seis.

Se trata de la primera vez que nace una nutria en estas instalaciones de la Fundación Naturaleza y Hombre, por lo que supone un "hito" en la labor del Ecomuseo, que acoge distintas especies de fauna amenazada con el objetivo ayudar a su conservación.

Además, se trata de una especie que aparece en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como vulnerable.

También es la primera vez que una nutria ha concebido en las inmediaciones del centro de divulgación, por lo que el equipo de la Fundación Naturaleza y Hombre ha trasladado que "está siendo lo más riguroso posible en lo que concierne a su descanso y cuidados".

Según ha indicado esta entidad en nota de prensa, las crías aún pasan la mayor parte del tiempo en la madriguera, junto a su madre. Una etapa de alta dependencia que dura varios meses, hasta que adquieren la madurez necesaria para desenvolverse por sí mismas.

La nutria de garra pequeña es la especie de nutria más pequeña del mundo, con menos de un metro de longitud total en edad adulta y un peso máximo de unos cuatro kilos. Recibe su nombre por sus pequeñas uñas y, aunque no tiene garras, sus dedos poseen unas membranas parciales que le ayudan a nadar.

Las principales amenazas de la nutria de garra pequeña son la destrucción de su hábitat, la sobrepesca y su consiguiente disminución de los recursos, las trampas puestas para otros animales y los depredadores naturales.