Natalia Pedraja, Alba González, Daniela Cacho y Fabian Lazo ganan los premios literarios 'Gabino Teira'

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, asiste a la ‘Gala Literaria Gabino Teira’. - GOBIERNO

SANTANDER, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes Natalia Pedraja Gaona, Alba González García, Daniela Cacho Rodríguez y Fabian Lazo Agreda han ganado las distintas categorías de los premios literarios 'Gabino Teira', nombres que se han dado a conocer en una gala en Santillana del Mar.

A la XXVIII edición de la cita ha asistido el consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, quien ha afirmado que un joven que escribe es "mucho más difícil de manipular, porque sabe perfectamente cómo se construyen los discursos".

"Escribir os da pensamiento crítico, ya que os enseña a buscar la palabra exacta, a analizar las causas y consecuencias de los actos humanos", ha expresado en el evento, celebrado en Santillana del Mar y del que informa el Gobierno en un comunicado.

Este año, los galardones han recaído, en la categoría de entre 12 y 13 años, en Natalia Pedraja Gaona, de Torrelavega, que ha obtenido el primer premio por su relato 'Dreams', mientras que el segundo ha sido para la santanderina Carolina Saro Oria por 'El guardián del portal'.

En la de 13 a 14, la ganadora ha sido Alba González García, de Camargo, por 'Un latido más', y el segundo lugar para Alejandra Reda, de Santander, por la obra 'Siluetas infinitas'.

Y en la categoría de 16 a 20 años, el primer premio ha sido para el texto firmado por Daniela Cacho Rodríguez, de Val de San Vicente, titulado, 'El hombre de la mirada perdida', y el segundo ha recaído en Carlota Piney Vallejo, Santander, por 'El precio de la bata blanca'.

Por último, el galardón internacional, novedad en esta edición, ha sido para un único ganador: Fabian Lazo Agreda, de Peru, por la obra 'Invierno en Aomori'.

AUTENTICIDAD FRENTE A POSTUREO, FILTROS Y ALGORITMOS.

Más de un centenar de jóvenes se han presentado a este certamen lo que, a juicio del consejero, es una prueba del "éxito" de este concurso organizado por el Club Rotario de Torrelavega.

El titular de Cultura ha valorado la participación de los jóvenes escritores en este tipo de iniciativas, ya que en "un mundo lleno de filtros, algoritmos y postureo digital, lo que de verdad busca el jurado de un concurso como este, no es la copia de un clásico, sino la autenticidad".

"Aunque creáis que vuestras ideas son extrañas, es precisamente esa extrañeza la que os hace únicos, pues la literatura os exige el valor de ser vosotros mismos", ha apuntado.

CERTAMEN LITERARIO GABINO TEIRA.

El Club Rotario de Torrelavega convoca el Certamen Literario 'Gabino Teira' desde hace casi tres décadas. Se trata de una iniciativa que busca fomentar la lectura y la escritura entre jóvenes de entre 12 y 20 años.

El jurado está presidido por Luis Alberto Salcines y ha contado con el trabajo de Alfonso García, Juan Losada y Elena Fernández Abascal.

El certamen cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torrelavega, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, del Gobierno de Cantabria y diversas empresas de la región.