Nicolás Redondo ofrece una conferencia en la Filmoteca de Cantabria sobre la transición democrática

SANTANDER 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria 'Mario Camus' acoge este martes, 2 de diciembre, la conferencia '¿Fue la Transición un paréntesis en nuestra historia?', impartida por el político Nicolás Redondo Terreros, que será presentado por el investigador en Derecho Tributario Carlos Cuervo.

Este encuentro, de acceso gratuito hasta completar aforo, comenzará a partir de las 19.30 horas y se enmarca dentro del ciclo 'Ideas y Maestros' que organiza la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria a través de la Dirección General de Cultura.

Nacido en 1958 en Portugalete, Nicolás Redondo Terreros es hijo de Nicolás Redondo Urbina, máximo dirigente de la UGT antes y, sobre todo, en la transición y durante la consolidación de la democracia en España.

Esta ascendencia marcó la vida de Nicolás Redondo hijo, que desde muy pronto estuvo presente en la vida pública del País Vasco en una época difícil. Ya en 1975, con 17 años, se afilió a las Juventudes Socialistas de España. Simultáneamente a su militancia en el Partido Socialista de Euskadi se licenció en Derecho en la Universidad de Deusto.

Su actividad política ha absorbido su vida y ha desempeñado numerosos cargos de forma sucesiva y sin pausa: secretario de Relaciones Políticas de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi de Vizcaya; miembro del Parlamento Vasco (1984); miembro de la ejecutiva del PSE-PSOE (1988) y candidato a Lendakari (2001), entre otros. Simultáneamente a todo lo anterior fue diputado en el Congreso en la V Legislatura (1993- 1996) y en la VI (1996-2000).

También fue presidente de la Fundación para la Libertad, espacio crítico con el PSE-EE y el PSOE (2001). Esta fecha es trascendental en la biografía política de Nicolás Redondo porque señala el comienzo de un distanciamiento del PSOE, que se iría agrandando con el tiempo.

Así, en 2023 fue expulsado del PSOE por "reiterado menosprecio" a las siglas del partido, es decir, por discreparías cada vez amplias con la línea política del partido al que había pertenecido 48 años.

Al margen de la actividad política ha ejercido como abogado, ha sido miembro de diversos consejos de administración (FCC, Cementos Alfa) y patronatos de fundaciones y ha tenido una presencia muy destacada en los medios de comunicación más importantes del país (periódicos, radios y televisiones).

Escribe habitualmente en los periódicos del Grupo Vocento y en El Mundo, entre otras cabeceras, y también colabora en el programa Herrera en COPE.