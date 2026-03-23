La nieta de Concha Espina aborda en el Parlamento la obra de la autora sobre la Guerra Civil

Concha de la Serna - PARLAMENTO

SANTANDER 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria acogerá este martes, 24 de marzo, el encuentro 'Concha Espina y sus escritos sobre la guerra civil: de la historia a la literatura', que contará con la participación de Concha de la Serna, artista y nieta de Concha Espina, y de Jesús Blázquez, editor de Ediciones 98.

Coincidiendo con la exposición que Concha Espina protagoniza en el Parlamento en colaboración con la Universidad de Cantabria (UC), a partir de las 19.00 horas, en la sala Alday, la nieta de la autora expondrá la tradición oral transmitida en su familia respecto de lo sucedido en esos años y cómo repercutió sobre la vida y obra de su abuela.

A su vez, el editor de Ediciones 98, que conmemora en 2026 su 19º aniversario con la recuperación de la figura y obra de Concha Espina, expondrá la filosofía de su trabajo en torno a los libros escritos por la autora cántabra a partir de la experiencia durante la Guerra Civil.