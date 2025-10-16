La nueva campaña de bonos de consumo de Piélagos se pondrá en marcha el 3 de noviembre

El director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, Rosendo Ruiz, el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, y el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Miguel Ángel Cuerno - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva campaña de bonos de consumo de Piélagos ofrecerá un total de 10.000 al precio de cinco euros, que se podrán descargar a partir del 3 3 de noviembre.

El Gobierno de Cantabria colabora en esta nueva campaña de dinamización comercial del Ayuntamiento de Piélagos con el fin de apoyar a los pequeños establecimientos comerciales y hosteleros del municipio.

El director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, Rosendo Ruiz, ha firmado un convenio de colaboración con el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, y el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Miguel Ángel Cuerno, para esta nueva campaña, ha informado el Gobierno.

El Consistorio abrirá, a partir de este viernes 17, la adhesión de establecimientos comerciales y negocios de hostelería del municipio a la campaña, que se pondrá en marcha el próximo 3 de noviembre, a través del siguiente enlace: https://app.bonospielagos.com/intranet/registro?ec=1.

Al igual que ha ocurrido en los tres últimos años y a propuesta de los comerciantes del municipio, la campaña de 2025 reservará el 10 por ciento de los 10.000 bonos por valor de cinco euros que se pondrán en marcha para incentivar la actividad económica del municipio a personas mayores de 65 años, que podrán retirarlos de manera presencial en las oficinas municipales de Liencres y Renedo.

Además, el 70 por ciento de los bonos se reservará para vecinos de Piélagos con el objetivo de que puedan beneficiarse de una campaña que buscará dinamizar las ventas subvencionando las compras en los establecimientos adheridos.

Los consumidores interesados en participar podrán descargarse un máximo de 10 bonos de consumo a partir de las 20.00 horas del 3 de noviembre a través del portal https://bonospielagos.com.

En el caso de las personas mayores de 65 años, podrán recoger los 1.000 bonos reservados para ellos a partir de las 10.00 horas del 4 de noviembre en las oficinas municipales de Liencres y Renedo, acudiendo personal y presencialmente.

Todos los bonos tendrán una validez de 15 días y en caso de no canjearse dentro de ese periodo se volverán a poner en circulación con el objetivo de que consumidores, comerciantes y hosteleros puedan beneficiarse de la campaña.

Los bonos irán asociados a un DNI que deberá presentarse antes de la compra en los establecimientos adheridos a la campaña, junto con el bono, ya sea en formato impreso o digital, que llevará incorporado un código QR.

Para utilizar los bonos de cinco euros será necesario realizar un gasto igual o superior a 20 euros, pudiéndose canjear más de uno en la misma compra, si bien no será posible acumular bonos de distintas personas.

El listado de establecimientos participantes en la campaña se podrá consultar en la web http://bonospielagos.com y el Ayuntamiento entregará unos carteles para que los consumidores puedan identificar de manera sencilla los establecimientos comerciales y de hostelería adheridos.

El consejero de Comercio, Eduardo Arasti, ha destacado la importancia de esta campaña para contribuir a generar movimiento comercial en las calles y hacer crecer el número de posibilidades de venta con una iniciativa que permitirá dar a conocer el comercio local y poner en valor el esfuerzo de los comerciantes a la hora de fidelizar a los clientes con el comercio de proximidad.

Por su parte, el alcalde ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con el comercio y la hostelería locales, dada su contribución a la generación de actividad económica y empleo, así como al desarrollo socioeconómico del municipio.