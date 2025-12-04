Las nuevas medidas contra la dermatosis nodular en Cantabria entran en vigor este viernes

Archivo - Vacas - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este jueves las nuevas medidas adoptadas por la Consejería de Ganadería para prevenir la llegada de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) a la comunidad autónoma, que entrarán en vigor mañana viernes y serán de obligado cumplimiento hasta el 31 de diciembre.

Entre los preceptos establecidos, se mantiene hasta el 31 de diciembre la suspensión de todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier evento o concentración de animales (excepto de perros y gatos) en Cantabria.

Además, todos los animales de especies sensibles a la DNC que procedan de explotaciones localizadas fuera de la comunidad autónoma, independientemente del motivo del traslado y su origen y destino, deberán ser sometidos a vigilancia veterinaria oficial con un período de cuarentena mínimo de 21 días naturales desde la incorporación a la explotación de destino en Cantabria. Esta inmovilización afectará a la totalidad de animales presentes en la unidad epidemiológica.

Este período de cuarentena no se aplicará si el destino es el matadero o el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega y centro de concentración autorizados para animales menores de un año, o bien operadores comerciales con encerradero para animales menores de un año.

En estos casos, si los animales se reexpiden a explotaciones de producción o reproducción de Cantabria deberán someterse a un período de cuarentena mínimo de 21 días naturales desde la incorporación a la explotación.

Durante el período de cuarentena, los animales inmovilizados podrán destinarse a matadero.

Otra de las medidas que continúan en vigor es la restricción de la entrada de animales de más de un año de fuera de Cantabria al Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega. El motivo es que, si se permitiera su entrada, tendrían que someterse a una cuarentena que colapsaría el propio Mercado, ha indicado el Gobierno.

También prevén que, adicionalmente a las tareas de limpieza y desinfección obligatorias, deberán realizarse acciones de desinsectación en todos los vehículos de transporte de ganado autorizados para las especies sensibles que lleven a cabo movimientos de entrada de animales, así como el retorno de vehículos vacíos en la comunidad autónoma.

En el caso de no poder llevar a cabo esta desinsectación en origen, se deberá realizar en el plazo máximo de 24 horas tras la llegada a Cantabria.

Del mismo modo, los servicios veterinarios oficiales realizarán actuaciones de control de las condiciones de limpieza, desinfección y desinsectación de los vehículos de transporte de ganado que lleven a cabo movimientos de entrada de animales en la región.

Por su parte, los operadores comerciales con encerradero deberán tener un registro de limpieza y desinfección de todos los vehículos que descarguen animales en sus instalaciones.