Un nuevo aparcamiento de camiones en Camargo acogerá a parte de los que aún continúan en la Ciudad del Transportista

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha incluido en sus presupuestos de 2026 una dotación presupuestaria para ejecutar un aparcamiento de camiones en Camargo para acoger a parte de los que actualmente continúan en la Ciudad del Transportista (Citrasa).

Se trata de una solución alternativa al cese de la concesión de Citrasa, que, tras concluir en junio de 2024 está siendo prorrogada cada seis meses por la Autoridad Portuaria mientras las empresas que aún siguen allí encuentran otro emplazamiento.

El consejero del ramo, Roberto Media, no ha detallado la ubicación exacta del futuro aparcamiento (solo que se encuentra en el municipio de Camargo), aunque sí ha precisado que ha sido consensuada con los transportistas.

El Gobierno regional tiene ya está redactado el proyecto y en cuanto sea definitivo se presentará y se iniciarán los trámites para su ejecución.