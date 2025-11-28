El nuevo mapa concesional de rutas de transporte por carretera de Cantabria saldrá a información pública el lunes

Archivo - Autobús de transporte público - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo mapa concesional de rutas de transporte por carretera de Cantabria saldrá el lunes, 1 de diciembre, a información pública y recogerá "demandas históricas" como la mejora de las conexiones entre Castro Urdiales y los hospitales de Laredo y Valdecilla y el refuerzo del servicio entre Camargo y Santander.

Así lo ha anunciado este viernes la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que considera que este nuevo mapa supone otro "peldaño más" en el objetivo del Gobierno regional (PP) de "seguir fortaleciendo" el transporte público de la comunidad y de hacerle "ganar músculo".

Buruaga ha realizado este anuncio durante el acto de presentación de la nueva tarjeta interoperable para el pago en el transporte de Cantabria.

Allí, ha resaltado la "clara evolución positiva" del número de viajeros de los servicios de autobús que son competencia del Gobierno de Cantabria, que en 2024 llegaron a los 5,3 millones, un 9,2 por ciento más que el año anterior.

Esta tendencia creciente ha continuado en 2025 ya que en los diez primeros meses del año ha habido un 6,7% más de usuarios que en el mismo periodo del año anterior.

Buruaga ha achacado este incremento al volumen de inversión del Gobierno de Cantabria en el transporte en esta legislatura, que asciende a 4,5 millones de euros al año; a los descuentos; a los avances en digitalización, y a la mejoras de los servicios que se prestan.

MANTENIMIENTO DE DESCUENTOS Y AYUDAS

Además, la presidenta ha confirmado que en 2026 el Gobierno de Cantabria seguirá aplicando el descuento del 25% en la tarifa ordinaria de los servicios de competencia autonómica para menores de 26 años, al tiempo que extenderá la reducción del 20% para todos los usuarios, reducción a la que espera que se sume también el Ministerio de Transportes con otro 20%.

También, se volverán a convocar las ayudas para la incorporación de conductores al mercado laboral, que este año han permitido integrar a 212 profesionales.

Estas ayudas subvencionan el coste del curso para la obtención del certificado de aptitud profesional (CAP) y de acceso al permiso de conducción de las clases C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E o D1+E.